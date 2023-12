"L’intervento è andato bene": il ringraziamento di Tathiana Garbin

La notizia più bella e attesa è arrivata: la capitana della nazionale femminile di tennis, Tathiana Garbin, ha annunciato sui social che l'intervento per il tumore con il quale combatte da mesi è andato bene. Per la 46enne nata a Mestre (Venezia) ora si apre un periodo di riposo con l'augurio di una pronta guarigione e che possa tornare quanto prima al top della forma fisica.

Le parole della Garbin

" Ciao a tutti. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del professor Lippolis e di tutto il suo team medico, a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto ", ha scritto la Garbin sulle Instagram stories comunicando in questo modo l'esito dell'intervento. È stato subito dopo la sconfitta nella Billie Jean King Cup contro il Canada l'annuncio del tumore che aveva lasciato sgomenti tutti: in quel momento, nell'ottobre scorso, la Garbin aveva fatto riferimento a una prima operazione che aveva già subìto " per trattare un raro tumore ". Nelle ultime ore, invece, ecco la notizia sul secondo intervento da parte del prof. Lippolis e del suo staff.

L'annuncio del tumore

" Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore", aveva dichiarato alla stampa lasciando tutti senza parole: nessuno poteva immaginare quello che stava attraversando anche alla luce dell'evento sportivo che coinvolgeva in prima persona lei e le ragazze del tennis femminile che hanno ottenuto un ottimo risultato che non è diventato straordinario soltanto per la sconfitta in finale contro il Canada.

A tal proposito, la Garbin durante l'evento ha sottolineato di essere orgogliosa di rappresentare i colori dell'Italia. " L'amore per questa maglia, per questo sport, per le mie ragazze mi ha consentito di recuperare in fretta le energie. Dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo", aveva dichiarato.

Le parole di Sinner