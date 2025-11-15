Laila Hasanovic alle ATP Finals per sostenere Sinner: l'anello che fa impazzire i fan

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono sempre più innamorati. Tutti hanno visto il giovane tennista dedicare un gesto molto romantico alla fidanzata dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime. Al termine del match, infatti, Jannik ha formato un cuore utilizzando uno dei suoi polsini, rivolgendolo verso la tribuna dove era seduta la modella danese.

La coppia è tornata a far parlare gli amanti del gossip dopo che alcuni occhi attenti hanno notato un dettaglio non irrilevante. Osservando Laila seduta nel box di Sinner, molti hanno infatti visto un anello portato all'anulare sinistro. Si trattava dell'ultima sfida del girone, Sinner stava affrontando Ben Shelton, ma l'attenzione di molti era puntata sugli spalti dell'Inalpi Arena, dove era seduta Laila. Ed ecco che in tanti si sono accorti dell'anello, fra l'altro già avvistato durante il match d'esordio. Si è immediatamente scatenato il gossip. Un regalo di Jannik Sinner? Tutto fa naturalmente pensare di sì. Una promessa d'amore, o forse addirittura qualcosa di più?

Già amatissima per il suo stile sobrio e l'indiscussa eleganza, Laila Hasanovic ha fatto sognare con il suo anello doppio giro, composto da un solitario che si unisce a una mezza reviere. Il fatto che il prezioso gioiello si trovi proprio all'anulare sinistro fa chiaramente pensare a un fidanzamento ufficiale, anche se non è stata ancora data una notizia del genere, quindi è bene attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.

Ciò non toglie che in questi giorni ad avere l'attenzione dei fan di tutto il mondo non è solo Jannik Sinner, ma anche la sua fidanzata. Un altro indizio che ha scatenato il gossip è un post della modella, che sui propri social ha pubblicato una foto fatta alla sua mano destra, dove spicca un altro meraviglioso anello.

Il gioiello, in questo caso, è indossato al dito medio, ma a insospettire i follower è stato ildella ragazza:. Si tratterà solo di una questione di sponsor, oppure Laila ha voluto "suggerire" qualcosa?