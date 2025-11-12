Sinner, cosa succede con Laila Hasanovic: non ha mai fatto così con nessuna

Il 10 novembre 2025 resterà una data speciale per Jannik Sinner, non solo per la vittoria alle ATP Finals di Torino, ma anche per il gesto dolce e inatteso rivolto alla sua fidanzata Laila Hasanovic. Dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime in due set, Sinner ha formato un cuore con il polsino della mano sinistra, rivolgendolo verso la tribuna dove sedeva Laila, catturando l’attenzione di fan e media.

Una partita intensa e piena di emozioni

Dopo un match intenso, conclusosi in due set e durato un’ora e quaranta minuti, Sinner, al centro del campo, ha alzato lo sguardo verso la tribuna e ha formato un cuore con il polsino della mano sinistra, indicandolo verso la fidanzata. Un gesto semplice ma inequivocabile, tanto più significativo se si considera la riservatezza con cui il campione gestisce la sua vita privata. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, applaudendo non solo la vittoria di Sinner, ma anche il momento di tenerezza condiviso con la modella.

Laila presente tra le tribune

Laila, neo 25enne modella danese, era in Italia già da qualche giorno. Sabato aveva festeggiato il compleanno sulle Dolomiti insieme a sua madre, prima di raggiungere Torino per fare il tifo dal vivo. La sua presenza ha reso il gesto di Sinner ancora più speciale, suggellando un legame diventato centrale nella vita del campione.

Una coppia sempre più affiatata

La coppia ha già trascorso qualche giorno di vacanza insieme tra amore e sci nel Tirolo, luogo caro a Sinner, cresciuto tra San Candido e Sesto Pusteria. Le immagini condivise dagli stessi luoghi hanno confermato la complicità della coppia, finora rimasta perlopiù riservata.

Amore e vittorie sullo stesso campo

Con la vittoria sulle spalle, Sinner si avvicina al sogno di difendere il titolo delle ATP Finals conquistato nel 2024, ma il gesto verso Laila

ricorda che ci sono momenti che contano quanto i successi sportivi. Tra pubblico in delirio e telecamere accese su di lui, il cuore del tennista batte anche per Laila Hasanovic, e questa volta non è stato possibile non notarlo.