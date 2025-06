Lorenzo Musetti, dove vive il tennista e chi è la compagna Veronica Confalonieri

@ instagram

Lorenzo Musetti è uno dei grandi protagonisti del Roland Garros, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il tennista di Carrara è approdato fino alle semifinali, dove affronterà nella giornata di domani Carlos Alcaraz, uno dei favoriti del torneo. Servirà una grande impresa per battere lo spagnolo, che ha già sconfitto l'azzurro poche settimane fa, sempre in semifinale, agli Internazionali d'Italia.

Attualmente al numero sette del ranking ATP, il toscano sta scalando la classifica mondiale ed è uno dei giocatori più interessanti del circuito. In uno sport in cui dominano i servizi e colpi potenti, la grande tecnica di Musetti rappresenta di sicuro una bella eccezione. Nato a Carrara il 3 marzo 2002, arriva da una famiglia come tante. La madre Sabrina Ratti impiegata e il padre Francesco, cavatore in una delle cave che caratterizzano la vita economica di Carrara.

Inizia a giocare a tennis giovanissimo e impugna la racchetta a cinque anni. I risultati sono subito strabilianti e diventa il primo azzurro di sempre a conquistare l'Australian Open Juniores (2019) nonché il quinto a vincere un Major juniores dopo Barazzutti, Nargiso, Gaudenzi e Quinzi. Nella sua bacheca ci sono due titoli ATP del 2022 vinti rispettivamente ad Amburgo (terra rossa) e a Napoli (cemento outdoor), oltre alla Coppa Davis conquistata nel 2023 con la maglia dell'Italia. Nel luglio del 2024 si spinge fino alla semifinale sull'erba di Wimbledon. La stagione in corso sembra essere quella della svolta. I risultati conseguiti sul rosso testimoniano il momento d'oro di Musetti. Finalista a Montecarlo (sconfitto da Alcarez), semifinalista a Madrid (sconfitto da Draper), semifinalista a Roma (sconfitto ancora da Alcaraz). E ora Parigi, dove non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Dal 2020 si è trasferito nella lussuosa Montecarlo insieme alla compagna Veronica Confalonieri, dove ha la possibilità di allenarsi tutto l'anno su campi all'aperto. I due stanno insieme da cinque anni. Hanno un figlio, Ludovico, nato nel 2024. Veronica Confalonieri ha frequentato l'Istituto europeo di design. Ad avvicinarli è stato proprio il tennis mediante la sorella di lei, Valentina Confalonieri. La donna, che ha giocato per anni a tennis e oggi è un'allenatrice affermata, è sposata con il tennista Gianluca Mager.

Una gravidanza inattesa quella di Ludovico. "Volevo che fosse felice della paternità - dice la ragazza - Non volevo che si sentisse bloccato in un incastro. Si è dimostrato maturo anche in quella circostanza" , le parole rilasciate in un'intervista al Corriere della Sera. "Di Lorenzo mi piacciono i valori, speciali al giorno d'oggi. Ama tornare a casa, stare in famiglia, condividere" . Sulle partite dice: "Mi sono ripromessa di non piangere, ma poi va a finire che mi emoziono sempre". La famiglia adesso è destinata ad allargarsi.

La lieta novella è arrivata durante gli ultimi internazionali d'Italia con un indizio sui social.

Veronica ha condiviso la dolce notizia su Instagram con una foto tenerissima: Lorenzo le accarezza il pancione, mentre il primogenito Ludovico guarda la scena sullo sfondo. La didascalia semplice ma emozionante:Uno stimolo in più per il campione di Carrara, pronto a conquistare in campo grandi successi.