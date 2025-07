L'ultima cattiveria di Kyrgios: dopo Sinner se la prende con Nadal

Nick Kyrgios torna a far discutere, sganciando l'ennesima bomba che scuote il mondo del tennis: dopo Jannik Sinner, bersaglio prediletto dell'australiano fin dal momento della diffusione della notizia del caso Clostebol, è Rafael Nadal a diventare il centro delle sue invettive.

Ovviamente il riferimento è a qualche anno fa, dal momento che l'ultima stagione in cui il tennista di Canberra ha giocato con una certa continuità risulta il 2022 e che il 14 volte vincitore del Roland Garros si è ritirato nel 2024. Complessivamente, tra 2014 e 2022 i due si sono affrontati in 9 occasioni, 6 delle quali hanno visto prevalere il Toro di Manacor. Agli appassionati di tennis di tutto il mondo, comunque, non sono mai sfuggiti l'impegno e la foga agonistica profusi in campo da Kyrgios nel momento in cui si trovava Rafael Nadal dall'altra parte della rete, anche perché non erano proprio degli aspetti caratteristici del suo modo di giocare.

È proprio il tennista di Canberra a spiegare il perché di questo evidente astio nei confronti di Rafa, emerso con chiarezza a tutti nel match che i due disputarono nel 2019 sui prati dell'All England Club di Wimbledon. In quella circostanza Kyrgios, che fu sconfitto col risultato di 3-1, colpì lo spagnolo con una pallata: senza troppi giri di parole, dopo la conclusione dell'incontro, ammise davanti ai microfoni di averlo fatto volontariamente, senza perlatro chiedere scusa per il suo gesto. "Dite che avrei dovuto scusarmi per il passante che gli ho tirato addosso? E perché? Con tutti gli slam che ha vinto e con tutti i soldi che ha guadagnato non può prendersi una palla addosso?" , domandò polemicamente l'australiano. "Ci ho proprio mirato, volevo colpirlo al petto, non ho proprio intenzione di scusarmi con lui" .

Ebbene, il tennista di Canberra ha confermato di aver nutrito da sempre una grande ostilità nei confronti di Nadal. "Non lo sopportavo. Quando lo vedevo entrare e uscire dal campo, generava in me un odio immenso. Lo disprezzavo immensamente" , ammette Kyrgios. "Ero molto motivato quando giocavo contro Nadal, provavo una rabbia immensa" , ricorda, "cercavo di esprimere il mio miglior tennis per dimostrare a tutti quelli che lo esaltavano per la sua etica del lavoro che si può avere successo divertendosi e mantenendo la calma".

E tra tutti era proprio Rafa a non riuscire a sopportare, a causa di alcuni suoi atteggiamenti in campo: "Non ho mai provato sensazioni simili affrontando Roger Federer

o Novak Djokovic. Alcuni dei suoi gesti durante le partite mi disgustavano, ora lo posso dire. Odiavo vedere giocatori che impiegavano molto tempo tra un servizio e l'altro, soprattutto tra la prima e la seconda".