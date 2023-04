Montecarlo, Sinner sfida Rune in semifinale: quando gioca e dove vederlo in tv

Continua il cammino di Jannik Sinner a Montecarlo, dove si sta disputando il terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra rossa. Il tennista altoatesino ha battuto in maniera nettissima (6-2 6-2) Lorenzo Musetti, nel derby italiano e oggi 15 aprile affronta in semifinale il danese Holger Rune (n. 9 del del mondo), vincitore in due set contro Daniil Medvedev.

Si tratta della rivincita della semifinale di Sofia dello scorso novembre, abbandonata da Sinner nel terzo set a causa di un infortunio alla caviglia. La partita è fissata come secondo match sul Centrale Rainier III alle ore 15.30. Prima scenderanno in campo, i protagonisti dell'altra semifinale, il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz.

Il momento di Sinner

Velocità di palla superiore, varietà nei colpi e servizio efficace: sono state queste le arme di Sinner contro un Musetti, apparso scarico sia fisicamente che mentalmente dopo la straordinaria vittoria di ieri con Djokovic. Dopo le indecisioni della sfida con Hurkacz l'altoatesino ha fatto tutto quello che doveva per mettere in difficoltà il toscano, senza permettergli di impostare quegli scambi prolungati che avrebbero portato l'incontro sul suo terreno. Dopo il 6-2 iniziale, in avvio di secondo set, è Sinner a dover annullare un paio di palle break nel secondo game, una delle quali con una splendida palla corta. Evitato il pericolo Jannik scappa di nuovo con un altro break, conquista una vittoria più semplice del previsto, senza spendere troppe energie nervose e mostrando una sicurezza da top player. Adesso la terza semifinale consecutiva in un Masters 1000, la prima a Montecarlo contro il danese Rune. Il suo momento d'oro continua.

1T: Bye

2T: Sinner b. Schwartzman 6-0, 3-1 ret.

Ottavi: Sinner b. Hurkacz 3-6 7-6 6-1

Quarti: Sinner b. Musetti 6-2 6-2

Super Sinner @janniksin has made the semi-finals at all 3 Masters 1000s in 2023!#RolexMonteCarloeMasters pic.twitter.com/1PpeT1Qc43 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2023

L'avversario

Danese, classe 2003, compirà 20 anni il prossimo 29 aprile. Giocatore in grande ascesa, viene ritenuto uno dei talenti più cristallini del circuito. Ha cominciato a stupire tutti al Roland Garros 2022, dove è arrivato ai quarti di finale. Ha vinto 3 titoli ATP tutti lo scorso anno (Monaco di Baviera, Stoccolma e Parigi-Bercy). Dopo il trionfo nel 1000 parigino contro Novak Djokovic ha fatto il suo ingresso nei Top Ten. Nel marzo di quest'anno ha raggiunto il suo best ranking, con la posizione n.8 in carriera. Carattere bizzoso e grande personalità: hanno fatto molto discutere le sue liti a fine partita con Ruud e con Wawrinka. A Montecarlo dopo il bye del primo turno, ha superato Dominic Thiem al secondo turno. Poi ha usufruito di un walkover agli ottavi per il forfait di Matteo Berrettini, infine ha battuto ai quarti Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4. Adesso la sfida in semifinale contro Sinner, un match che promette grande spettacolo. In palio non ci sarà soltanto la finale, ma anche la settima posizione del classifica ATP che segnerebbe per entrambi il best ranking.

1T: Bye

2T: Rune b. Thiem 6-2 6-4

Ottavi: Rune b. Berrettini walkover

Quarti: Rune b. Medvedev 6-3 6-4

On top form



The moment @holgerrune2003 made his 2nd Masters 1000 semi-final! #rolexmontecarlomasters

pic.twitter.com/czIO6SPfBO — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2023

Il programma delle semifinali

Si partirà con la semifinale di doppio, tra Krawietz-Puetz e Arneodo-Weissborn alle 11:30. Non prima delle 13.30 si disputerà il primo singolare di giornata. Scenderanno in campo Rublev e Fritz, rispettivamente testa di serie numero 6 e numero 5. Poi, non prima delle 15.30, sarà la volta di Sinner-Rune. Una partita aperta che potrebbe portare l'italiano in finale nel secondo 1000 di fila. Chiude il programma giornaliero, intorno alle 16.50, la seconda semifinale di doppio, che vedrà di fronte Martin-Mies opposti a Dodig-Krajicek.

Dove vedere Sinner-Rune

La semifinale dell'ATP di Montecarlo tra Sinner e Rune è in programma non prima delle ore 15.30 sul centrale Rainier III. Sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv. Inoltre sarà visibile sul canale Youtube di Sky Sport. La telecronaca è affidata alle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci.