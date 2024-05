"Non sono pronto": Matteo Berrettini dà forfait al Roland Garros

Non c'è pace nemmeno in questo primo scorcio di 2024 per Matteo Berrettini: il 28enne tennista romano tanto atteso al Roland Garros che prenderà il via oggi con il sorteggio del tabellone principale ha dato forfait dal torneo parigino dando l'appuntamento alla stagione sull'erba che inizierà subito dopo. L'azzurro aveva già saltato i Madrid Open a causa di una tonsillite e gli Internazionali d'Italia per le ancora precarie condizioni fisiche.

L'annuncio di Berrettini

Con una "storia" su Instagram ha fatto sapere quali sono le sue attuali condizioni di salute e perché abbia deciso di ritirarsi poco prima dell'inizio del torneo. " Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5 (set, ndr). Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza ". A questo punto, per rivedere in campo Berrettini dovremo aspettare presumibilmente uno dei tornei 500 Atp che si disputeranno ad Halle e il Quenn's con il via il prossimo 17 giugno.

Tra vittorie e problemi fisici

Dopo il calvario dello scorso anno, l'azzurro è scivolato in posizione numero 96 nel ranking Atp ma può disputare i massimi tornei grazie al ranking protetto. Tutto sembrava andare per il meglio con le ottime prestazioni e la vittoria all'Atp 250 Marrakech ma le ancora precarie condizioni fisiche non gli hanno consentito di andare avanti a Montecarlo venendo eliminato al primo turno dal serbo Kecmanovic. Prima ancora del torneo in Marocco, sempre al primo turno era arrivata l'eliminazione al Masters 1000 di Miami poi vinto da Jannik Sinner.

La delusione per gli appassionati italiani è stata, soprattutto, la mancata partecipazione ai recenti Internazionali: era arrivato al Foro Italico con le migliori intenzioni allenandosi quotidianamente quando, però, si è accorto che il suo fisico gli chiedeva altro. " Non sono pronto per competere e rischio di farmi male e di stare fermo, questa è l’ultima cosa che voglio ho messo da parte il cuore, è quello che è giusto fare per me", aveva detto.

Buone notizie per Sinner

Le buone notizie sono invece arrivate ieri da Jannik Sinner che dopo un allenamento al campo centrale del Roland Garros ha dato l'ok: l'altoatesino sta bene e farà parte del torneo. Fino alla sua partenza da Montecarlo dove si è allenato negli ultimi giorni e l'arrivo a Parigi non c'era la matematica certezza che potesse partecipare ma le buone sensazioni, evidentemente, erano già presenti dopo il lungo stop forzato e le cure al J Medical Center.

Il problema all'anca sembra, dunque, risolto e attendiamo con ansia quale saranno gli accoppiamenti di Sinner e degli altri azzurri presenti in tabellone.