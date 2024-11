Quanto ha guadagnato Sinner vincendo le Atp Finals

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vittoria storica, memorabile: Jannik Sinner ha regalato per la prima volta all'Italia il titolo delle Atp Finals con una marcia inarrestabile frutto di cinque vittorie su cinque gare disputate (tre nel girone eliminatorio, poi semifinale e finale) ma soprattutto un altro record incredibile relativo al numero di set vinti, dieci, e set persi, nessuno. De Minaur, Fritz, Medvedev, Ruud e ancora Fritz sono stati battuti 2-0, non si è mai arrivati al terzo set: un percorso così netto ed epico non capitava dal 1986 con Lendl.

Quanto ha guadagnato

È proprio il suo ruolino di marcia ad avergli consentito di ottenere un montepremi altissimo, il massimo possibile per aver vinto sempre e pari a 4,88 milioni di dollari, in pratica 4,63 milioni di euro. Il regolamento dell'Atp stabilisce che tutti i migliori giocatori, che si sono riuniti a Torino nei giorni scorsi per partecipare al torneo, abbiano guadagnato, per la sola partecipazione, quasi 314mila euro: a questa cifra si devono aggiungere 376mila euro per ogni gara vinta nel gruppo eliminatorio.

Avendole vinte tutte e tre, non sarà difficile fare i conti in tasca a Sinner che ha superato il milione di euro per il solo accesso alla semifinale: nella gara vinta senza storia contro il norvegese Casper Ruud che lo ha proiettato in finale ecco un altro bonifico da un milione e 65mila euro. Ieri sera, nell'epica gara contro Taylor Fritz, il numero uno del mondo ha guadagnato circa 2,12 milioni di euro: il totale per essere stato imbattuto è pari alla cifra scritta sopra in grassetto, ossia 4,63 milioni, grazie a uno speciale bonus che premia il percorso netto.

La nuova classifica Atp

Le Atp Finals, ovviamente, non sono un torneo separato rispetto ai vari Masters 1000 e tutti gli altri organizzati durante l'anno ma consentono ai partecipanti di incrementare altri punti preziosi in base al loro percorso. Ebbene, il 2025 si conclude con un abisso tra Jannik Sinner, che in questo momento ha ben 11.830 punti, e il numero due del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che di punti ne ha 7.915: calcolatrice alla mano la distanza è di quasi quattromila punti (3.915), mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz, grossa delusione (o sorpresa) delle Finals ha 7.010 punti.

Secondo il regolamento, infatti, ogni tennista ha guadagnato 200 punti a gara per le vittorie nel girone, 400 punti per la vittoria in semifinale e 500 punti per la finalissima. Nel caso di Sinner, i punti diventano 1.500 come bonus per essere stato un campione imbattuto.