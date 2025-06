Roland Garros 2025: chi c'era tra i super vip che tifavano Alcaraz e Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo al super tie-break ha tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori fino alla fine. A godersi le emozioni dal vivo di una delle più belle finali di sempre dello Slam parigino, una vera e propria parata di stelle.

Tra il pubblico del "Court Philippe-Chatrier" sono spuntati volti noti appartenenti al mondo del cinema e dello sport, personalità importanti in quello che è diventato a tutti gli effetti un evento mondano. Più volte catturato dalle telecamere in prima fila Dustin Hoffman, che insieme alla moglie Lisa, sta seguendo da giorni il Roland Garros. L'attore di capolavori indimenticabili come "Il laureato" e "Un uomo da marciapiede" ed è stato protagonista nei giorni scorsi di un momento esilarante quando, ad un colpo magico di Musetti contro Alcaraz, aveva esclamato "Wow!" dalla tribuna.

Da quelle parti anche la bellissima modella belga Jade Lagardere, il cantautore e produttore discografico statunitense Pharrel Williams e David Zaslav, presidente di Warner Bros Discovery. Tra gli spettatori più scatenati si è fatto notare Spike Lee, che ha sostenuto con un tifo da curva Alcaraz nei momenti più concitati della sfida. Il regista di "Fa la cosa giusta", che si vede spesso a San Siro per la sua passione dichiarata per l'Inter, stavolta ha ricevuto non poche critiche sui social dai tifosi di Sinner.

A sostenere il tennista spagnolo anche Odell Beckham, ex stella della NFL. Il ricevitore, che in carriera ha vinto un Super Bowl, si è lasciato andare in maniera plateale quando Alcaraz ha completato la sua rimonta a suon di colpi vincenti. Ma è stato tutto o quasi il pubblico francese a sostenere il tennista spagnolo nei momenti più difficili. Impossibile non notare poi l'eleganza e la bellezza dell'attrice americana Natalie Portman, con il suo cappellino chic firmato Christian Dior, munita di occhiali da sole.

Molto nutrita anche la rappresentanza di personaggi dello sport. Tra gli ex tennisti gli svedesi Stefan Edberg e Mats Wilander (tuttora commentatore per Eurosport), oltre che Andre Agassi, vincitore a Parigi nel 1999 e marito di Steffi Graf.

Presenti anche il rugbista Antoine Dupont e il pilota di Formula 1. Per il calcio, due vecchie conoscenze della nostra Serie A, gli ex calciatori Lilian Thuram e Clarence Seedorf. Poi ancora due grandi stelle della Nba, gli ex cestisti Dirk Nowitzki e Tony Parker.