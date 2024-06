Roland Garros, Errani e Paolini sconfitte in finale: il titolo va a Gauff-Siniakova

Ascolta ora 00:00 00:00

Si infrange nella finale del Roland Garros il sogno di alzare il trofeo più prestigioso sulla terra rossa per la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte in due set dall'americana Coco Gauff e la tennista ceca Katerina Siniakova che si laureano campionesse a Parigi vincendo in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un'ora e 47 minuti di gioco. Per la Gauff è il primo titolo Slam in un doppio, per la Siniakova addirittura l'ottavo. Per Jasmine Paolini, purtroppo, è il secondo ko in finale nello Slam di Parigi dopo quello di ieri nel singolare femminile contro la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Come è maturata la sconfitta

Nel primo set si combatte praticamente punto a punto: nonostante alcuni break che le giocatrici si sono strappate a vicenda, per il resto è prevalso l'equilibrio fino al 6-6. A quel punto è stato necessario il tie-break con le azzurre brave a portarsi avanti prima 2-0 e poi 3-1 ma la coppia Gauff-Siniakova non si arrende e complici alcuni errori di Errani e Paolini pareggiano, 3-3. C'è ancora un barlume di speranza perché le azzurre salgono 5-3, si avvicina la possibilità di chiudere ma Jasmine va in difficoltà e sbaglia, le avversarie raggiungono il 5-5 e poi brava la Gauff a chiudere 7-5. Nel secondo set c'è meno equilibrio: sin da subito l'americana e la ceca provano a scappare via strappando il break e portandosi in vantaggio per 2-0. Poi arriva un altro break, il parziale è di 4-1 ma con un colpo di reni Errani e Paolini accorciano 4-3 recuperandone uno. La felicità è breve perché Gauff e Siniakova recuperano il break e chiudono 6-3 sul loro servizio.

Le parole delle azzurre

Al termine dell'incontro, la prima a parlare è stata Jasmine Paolini. " Grazie per averci sostenuto, complimenti a voi avete giocato un torneo fantastico e ve lo meritate. Grazie Sara, è un piacere e privilegio giocare con te, ti voglio bene. Sono state due settimane intense piene di emozioni e ricordi, non vedo l'ora di tornare qui in uno dei più bei posti al mondo per un tennista, ci vediamo il prossimo anno ". Subito dopo ha preso il microfono Sara Errani. " Ha già detto tutto lei, è speciale essere di nuovo in questo campo, è stato divertente e giocare con Jasmine è gioia, mi fa divertire.

Con lei è un vero piacere. Ringrazio pubblico e team, grazie gli sponsor e chi rende possibile questo torneo, in bocca al lupo per il resto della stagione. Ci rivedremo qui tra un mese, abbiamo un sogno, grazie a tutti".