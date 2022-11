Semifinali Italia Coppa Davis: quando e dove vederla in tv

L'Italia affronterà il Canada nella semifinale della Coppa Davis 2022, che andrà in scena sabato 26 novembre, a partire dalle ore 13.00. Dopo aver eliminato gli Stati Uniti, grazie al punto decisivo conquistato da Bolelli e Fognini, la squadra capitanata da Filippo Volandri, priva di Sinner e a meno di sorprese anche di Berrettini, cerca una nuova impresa a Malaga, stavolta contro Auger-Aliassime e Shapovalov, che hanno superato ai quarti di finale la Germania con il punteggio di 2-1.

Il tabellone

QUARTI DI FINALE

Italia-Stati Uniti 2-1, giovedì 24 novembre ore 10

Sonego (Ita) b. Tiafoe (Usa) 6-3 7-6 (7)

Fritz (Usa) b. Musetti (Ita) 7-6 (8) 6-3

Bolelli-Fognini (Ita) b Paul-Sock (Usa) 6-4 6-4

Germania-Canada, giovedì 24 novembre ore 16

Struff (Ger) b. Shapovalov (Can) 6-3 4-6 7-6 (2)

Auger-Aliassime (Can) b. Otte 7-6 (1) 6-4 (Ger)

Pospisil-Shapovalov (Can) b. Krawietz-Puetz 2-6 6-3 6-3

Australia-Olanda 2-0, martedì 22 novembre ore 16

Thompson (Aus) b. Griekspoor (Ola) 4-6 7-5 6-3

De Minaur (Aus) b. van de Zandschulp (Ola) 5-7 6-3 6-4

Croazia-Spagna 2-0, mercoledì 23 novembre ore 16

Coric (Cro) b. Bautista Agut (Spa) 6-4 7-6 (4)

Cilic (Cro) b. Carreno Busta (Spa) 5-7 6-3 7-6 (5)

SEMIFINALI

Italia vs Canada, sabato 26 novembre ore 13

Australia vs Croazia, venerdì 25 novembre ore 16

FINALE

Domenica 27 novembre, ore 13

Gli avversari

Il Canada è una delle grande favorite della Coppa Davis. La squadra guidata dal capitano Frank Dancevic si affida alla punta di diamante Felix Auger-Aliassime. Classe 2000, numero 6 del Ranking Atp, è uno dei tennisti più talentuosi del circuito. In grande spolvero da quando è entrato nella scuderia di Toni Nadal, ha conquistato tutti i quattro titoli della carriera nel corso del 2022 (Rotterdam, Firenze, Anversa e Basilea). L'altro singolarista è Denis Shapovalov. Classe '99 è attualmente al numero 18 della classifica ma ha già raggiunto la Top Ten. Mancino, incostante ma talentuoso, ha vinto un solo titolo in carriera (Stoccolma 2019) e ha raggiunto le semifinali di Wimbledon nel 2021. In doppio ci sarà Vasek Pospisil, trionfatore a Wimbledon nel 2014, con Jack Sock. Completano il team Alexis Galarneu (204 Atp) e Gabriel Diallo (224 Atp).

I precedenti

I precedenti sono tutti a favore del Canada, che non ha mai perso contro l’Italia in Coppa Davis, con la squadra italiana uscita sempre sconfitta nei due precedenti finora disputati. Il primo scontro tra Canada ed Italia risale ai quarti di finale del 2013, quando la formula della Coppa Davis era ancora quella storica. Si giocava sul cemento di Vancouver e la squadra azzurra fu sconfitta non senza rimpianti. Eppure tutto era iniziato per il meglio con l’incredibile rimonta di Andreas Seppi su Pospisil ed il successo al quinto set (era sotto 0-2) dell’altoatesino dopo una pazzesca maratona. Nel match successivo Milos Raonic riuscì a battere Fognini in tre tiratissimi set. Decisivo fu il doppio del sabato, con un finale amarissimo per i colori azzurri. La coppia Bracciali-Fognini perse i primi due set, riuscì a rimontare vincendo terzo e quarto, ma alla fine si arrese a Nestor-Pospisil in un incredibile quinto set per 15-13. La domenica, poi, si concluse al primo singolare. Infatti Raonic riuscì a battere Seppi in quattro set, mettendo fine al sogno dell’Italia di raggiungere la semifinale. Il secondo precedente, invece, risale al 2019 e dunque nella moderna Coppa Davis. Prima sfida del Round Robin a Madrid e l’Italia perse per 2-1 contro i canadesi. In partenza ci fu la sconfitta di Fognini contro Pospisil. Nel secondo singolare Berrettini si arrese a Shapovalov dopo una pazzesca battaglia di tre tie-break. Sempre Fognini e Berrettini poi riuscirono ad imporsi in doppio, ma l’Italia venne comunque poi eliminata dalla competizione.

Le semifinali dell'Italia in Coppa Davis

Con la vittoria contro gli Stati Uniti, l'Italia ha centrato ben 18 volte le semifinali. La prima, storica fu nel 1928, quando gli azzurri si arresero alla Francia sulla terra del Roland Garros. Vediamo le tre semifinali più recenti.

Nel 1997, sull’indoor di Norrkoping, l’Italia di Omar Camporese, Renzo Furlan e Diego Nargiso, capitanata da Paolo Bertolucci, affrontò la Svezia di Jonas Bjorkman e Thomas Enqvist (due top 10). Gli azzurri ben figurarono prima di cedere 4-1. Camporese si arrese solo al quinto a Bjorkman, e Furlan addirittura battè Enqvist. Il doppio del sabato cambiò l'inerzia della sfida con Nargiso e Furlan, che rimediarono solo quattro game contro Kulti e Bjorkman. La domenica Renzo Furlan iniziò anche alla grande il suo secondo singolare, strappando il primo set a Bjorkman, prima di arrendersi in quattro set. Nell'ultimo match, inutile ai fini della qualificazione, ancora vinse la Svezia, con Enqvist su Camporese, fissando il risultato su un secco 4-1.

Un anno dopo, entrarono in squadra come singolaristi di punta Davide Sanguinetti e Andrea Gaudenzi e l'Italia conquistò di nuovo le semifinali. Sul cemento di Milwaukee gli azzurri furono protagonisti di una grande impresa superando gli Stati Uniti, priva di Agassi e Sampras. Gaudenzi superò in quattro set Jan-Michael Gambill, aprendo la pista al capolavoro di uno strepitoso Sanguinetti, che non concesse neanche un set a Todd Martin (ex numero 4 Atp). Nel doppio Nargiso e Gaudenzi andarono avanti 2 set a 0, tremarono un po’ facendosi portare al quinto da Gimelstob e Martin, salvo poi chiudere 6-3 di autorevolezza, conquistando la finale, persa al Forum di Assago contro la Svezia.

Infine nel settembre 2014, l’Italia di Fabio Fognini, Andreas Seppi e Simone Bolelli, capitanati da Corrado Barazzutti, affrontò la Svizzera sull’indoor di Ginevra in cerca di un vero e proprio miracolo. Ma il venerdì, rispettò il pronostico, con i singolari vinti senza grandi problemi da Roger Federer su Bolelli e Wawrinka su Fognini. I due azzurri con un grande scatto d’orgoglio portarono a casa il doppio contro Wawrinka e Chiudinelli, rimontando da 2 set a 1. Però non ci fu nulla da fare, Federer stese in tre rapidi set Fognini, portando in finale la Svizzera che pochi mesi dopo vinse la prima Coppa Davis della loro storia.

Quando e dove vedere Italia-Canada

La semifinale Italia-Canada, si giocherà sabato 26 novembre alle ore 13 al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Sarà possibile seguire i match in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su NOW e Sky Go. La telecroanaca è affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci. La Coppa Davis è trasmessa anche in chiaro su Rai Sport+ Hd (Canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play e Super Tennix. La telecronaca è affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta.

