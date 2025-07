"Siamo stati presi in giro": l’ultimo attacco di Kyrgios a Sinner

Non riesce proprio a trovare pace senza dover sempre sparare sentenze su Jannik Sinner: stiamo parlando ancora una volta di Nick Kyrgios il quale ha attaccato il numero uno del mondo a prescindere. Questa volta, il tennista australiano di 30 anni ha criticato la scelta di richiamare nello staff il preparatore atletico Umberto Ferrara dimostrando, anche, di confondere la sua professione con un'altra.

Il post di Kyrgios

Sul proprio account X, infatti, nelle ultime ore il provocatore australiano ha pubblicato un post molto chiaro ed esplicito. " È tornato con lo stesso dottore. Signori e signore, siamo stati presi in giro " con tante di emoji provocatorie che non fanno altro che sputare veleno sul talento italiano. Innanzitutto, Ferrara non è un medico ma un preparatore atletico, ovvero due figure professionali che svolgono ruoli ben distinti; in secondo luogo non si capisce perché non si possa essere liberi di tornare a lavorare con un professionista del settore, stimato dal mondo tennistico e non solo e, infine, non si capisce quale sarebbe "la presa in giro" nei confronti del pubblico.

Insomma, un attacco senza capo né coda come ormai siamo abituati da mesi alle sparate di Kyrgios che invece di pensare alle figuracce che continua a rimediare quando tiene in mano la racchetta (l'ultima in doppio insieme a Gael Monfils con la sconfitta al primo turno del torneo di Washington con un doppio 6-2 da parte di Roger-Vasselin e Nys) pensa ai fatti altrui e in questo caso Sinner è diventata una vera e propria ossessione. Sempre su X, Kyrgios ha successivamente aggiunto un altro commento. " Sfortunatamente non siamo su Tennis Centel ", riferendosi a un account social che pubblica contenuti ironici e parodie a tema tennistico.

Le insinuazioni su Wimbledon

Uno degli ultimi attacchi di Kyrgios è stato fatto all'indomani della vittoria di Wimbledon da parte di Sinner, una cavalcata netta che ha sbaragliato anche avversari del calibro di Djokovic prima ma soprattutto Alcaraz in finale.

L'australiano, ancora non contento per la squalifica di tre mesi sulla vicenda Clostebol che Sinner ha finito di scontare a maggio, ha pubblicato un post con un asterisco "dedicandogli" in questo modo la vittoria con una chiara allusione al doping. Insomma, pur di non cadere nel dimenticatoio, questo personaggio escogita sempre una nuova provocazione contro il re del tennis mondiale: aspettiamo, adesso, di vedere quale sarà la prossima.