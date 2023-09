Scandalo doping nel mondo del tennis: Simona Halep squalificata per quattro anni

L'ex numero uno al mondo del tennis femminile, Simona Halep è stata squalificata per quattro anni per doping. La 31enne di Costanza, che compirà 32 anni il prossimo 27 settembre, è stata condannata per due violazioni differenti legate al doping. L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency ha annunciato che un tribunale indipendente ha squalificato per quattro anni la tennista rumena in seguito a violazioni legate al doping. La sanzione è pesantissima per la vincitrice di Roland Garros, nel 2018, e Wimbledon nel 2019, che è stata condannata per due violazioni differenti: la prima riguardava una sostanza proibita trovate trovata nelle urine negli US Open 2022, mentre la seconda accusa riguardava delle irregolarità nel passaporto biologico.

Nell'agosto del 2022 la Halep fu trovata positiva al "Roxadustat", in un controllo antidoping avvenuto in occasione degli Us Open, ed era stata sospesa provvisoriamente in via cautelare nel mese di ottobre. Il Roxadustat è nell'elenco vietato dall'Agenzia mondiale antidoping a causa della sua capacià di aumentare l'emoglobina e il numero dei globuli rossi, utile per un'atleta per rigenerarsi e ottenere migliori performance da punto di vista cardiovascolare. L'Itia, dopo ulteriori indagini, ha scoperto ulteriori irregolarità nel passaporto biologico della rumena con la Halep che si è sempre difesa sostenendo a maggio che il suo team aveva scoperto che la causa del test positivo era un integratore contaminato. La squalifica parte dal 6 ottobre 2022 e scadrà dunque il 6 ottobre del 2026, quando lei avrà 36 anni. La tennista vincitrice di 24 titoli WTA potrà però fare appello per veder ridotta o annullata una pesantissima sentenza.

Una carriera vincente

Simona Halep ha vinto come detto 24 titoli del circuito WTA tra cui due grandi Slam come il Roland Garros e Wimbledon. Nel 2018 la rumena ha fatto finale agli Australian Open, perdendo, mentre agli Us Open è arrivata fino alla semifinale. Non solo, perché la 31enne di Costanza ha perso anche due finali sulla terra rossa di Parigi nel 2014 da Maria Sharapova e nel 2017 da Jelena Ostapenko. Halep è stata la venticinquesima tennista a raggiungere la vetta del ranking mondiale e la dodicesima a terminare per ben due volte, nel 2017 e nel 2018, la stagione in quella posizione. È rimasta anche all'interno della top ten dal 27 gennaio 2014 (anno della sua apparizione tra i primi dieci posti) all'8 agosto 2021, trascorrendovi complessivamente 373 settimane consecutive e con un introito di 39 milioni di dollari è la terza tennista ad aver guadagnato di più dai montepremi del circuito WTA dietro a Serena e Venus Williams. Sui social, la tennista classe 1991, ha pubblicato su Instagram: un post lunghissimo con una didascalia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "La mia battaglia continua"