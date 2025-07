Sinner atleta italiano più influente al mondo, ecco quanto incassa solo dagli sponsor

Dopo la meravigliosa vittoria sui campi dell'All England Club, che a soli 23 anni lo ha proiettato nell'olimpo della storia dello sport italiano, Jannik Sinner è balzato anche in vetta alla "Top Champion Reputation", la classifica realizzata da Reputation Manager spa che misura la popolarità.

A consentire al numero uno al mondo di raggiungere questo traguardo non sono risultati determinanti solo i risultati conseguiti sul campo, quindi, che nel 2025 lo hanno portato a sollevare al cielo il trofeo dell'Australian Open e quello di Wimbledon, oltre che ad arrivare a un passo dalla vittoria al Roland Garros, segnando un record assoluto per il tennis italiano. Jannik, infatti, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale grazie ai valori di sportività, gentilezza e moderazione mostrati sui campi da tennis di tutto il mondo, costruendo grazie ad essi un'immagine che ha resistito anche al periodo buio del caso Clostebol. Tutto questo ha contribuito a creare un profilo perfetto per gli sponsor più importanti e remunerativi, che hanno fatto la fila per accaparrarsi la sua collaborazione.

Ecco dunque spiegato perché, grazie ai valori trasmessi e all'impatto sul pubblico e sui social media, Jannik ha raccolto un punteggio di 94/100 nella Top Champion Reputation, arrivando a doppiare il secondo classificato Lewis Hamilton ( fermo a quota 43.41) e il terzo Charles Leclerc (a 43.40).

Attualmente il numero uno del ranking mondiale può contare 13 partnership commerciali di grande livello, a partire dall'abbigliamento tecnico targato Nike alle racchette Head, fino ad arrivare a Rolex, Gucci, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Panini, Pigna, De Cecco, La Roche-Posay, Enervit: oltre ciò, Sinner è diventato ufficialmente anche "friend of Formula 1".

Questi accordi gli garantiscono entrate da capogiro, dal momento che si parla di una stima diannui provenienti solo dalle sponsorizzazioni, vale a dire 16 dai due sponsor tecnici e 14 dai restanti brand, nettamente superiore agli altri introiti, tra cui quelli derivanti dai premi per le vittorie sul campo (20 milioni).

A contribuire a spingere in alto il livello di apprezzamento nei confronti del tennista italiano, infine, c'è anche l'attività della sua fondazione, la "Jannik Sinner Foundation", dedicata all'infanzia.