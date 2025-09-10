Sinner, batosta da parte dell'ex Anna Kalinskaya: cosa ha detto contro di lui

Il nome non l'ha mai fatto ma il suo riferimento è abbastanza chiaro: l'ex fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya, si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe nel corso di un'intervista rilasciata alla giornalista Anna Chakvedtadze per la rivista First&Red lasciandosi andare a confidenze "private" sul rapporto con i colleghi uomini e soprattutto facendo chiari ed evidenti riferimenti alle sue storie passate, tra cui anche quella con Jannik.

I riferimenti (impliciti) a Sinner

È vero che in un anno può cambiare davvero tutto: l'anno scorso la russa si trovava sugli spalti di Flushing Meadows per tifare l'altoatesino, poi la rottura e il fidanzamento ormai ufficiale di Jannik con Laila Hasanovic. La bella tennista russa 26enne ha spiegato, dal suo punto di vista, com'è l'universo maschile dei colleghi e soprattutto di quelli che rientrano nella top ten mondiale. " Se parliamo dei primi 10 al mondo, il loro programma è molto rigido ed è difficile costruire una vita privata con loro. I giocatori di tennis sono un po’ egoisti. Loro non ti diranno mai le cose in faccia. Io per una persona che amo voglio essere di supporto, la voglio aiutare facendola sentire a suo agio con me" .

Insomma, qui di carne al fuoco ce n'è molta e sono almeno 4 le cose negative elencate da Kalinskaya: dal momento che Sinner è stato numero uno del mondo per oltre un anno ma soprattutto fa parte dei primi dieci al mondo da molto più tempo, non è difficile leggere tra le righe della Kalinskaya qualche stilettata nei confronti della "Volpe Rossa". I due hanno avuto una relazione piuttosto breve durata più o meno dalla primavera del 2024 fino all'autunno dello stesso anno, poi la rottura. Sicuramente si tratta di due persone riservate visto che i motivi ufficiali che li hanno spinti a lasciarsi non sono mai stati resi noti.

Cosa vuole la Kalinskaya

Di sicuro, Anna adesso ha le idee molto chiare: in una relazione " anche l’altra persona deve restituire qualcosa" e alla domanda sulle qualità valuto in un uomo ha risposto " onestà, generosità, gentilezza e saggezza ". Nel corso dell'intervista, la russa si è lasciata andare a una battuta su se stessa spiegando che nel recente passato " ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno", per poi invece esplicitare una situazione che si è verificata recentemente con il danese Holger Rune. "Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi…" .

Che sia vero o no non è dato saperlo visto che il diretto interessato le ha risposto per le rime parlando addirittura di differenze culturali " che fanno sì che Anna legga un commento a una storia Instagram come un invito a un appuntamento".

Spesso la verità sta nel mezzo (magari i messaggi saranno stati cinque?) ma in ogni caso chissà se Rune possa rappresentare davvero l'uomo giusto per Kalinskaya dal momento che, attualmente, il 22enne danese si trova in undicesima posizione nel ranking Atp: sarà proprio quel gradino in meno in classifica a fare la differenza?