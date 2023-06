Sinner, che succede? L'altoatesino ancora ko

Anche se si tratta di un torneo minore sull'erba, un Atp 250, la notizia è ancora una volta la sconfitta di Jannik Sinner per mano di un avversario sulla carta molto meno quotato: è quanto accaduto nel torneo olandese di s'-Hertongenbosch dove l'altoatesino ha ceduto dopo un'ora e 21 minuti di gioco al numero 42 del ranking mondiale, il finlandese Emil Ruusovori, con il punteggio di 6-3 6-4.

La reazione di Bertolucci

Subito dopo l'inaspettata sconfitta, sul proprio canale Twitter è intervenuto anche Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore tv. " Cosa è successo a @janniksin? Lento, falloso e confuso, sembra aver smarrito le coordinate", ha twittato senza mezzi termini. La gara è stata praticamente senza storia: l'italiano migliore nel ranking Atp, attualmente al nono posto, ha giocato un match fallosissimo senza mai trovare il bandolo della matassa contro il finlandese commettendo tanti errori gratuiti. Si tratta della prima sconfitta nello scontro diretto contro le cinque vittorie che in precedenza aveva ottenuto l'altoatesino.

Cosa è successo a @janniksin ? Lento, falloso e confuso, sembra aver smarrito le coordinate. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) June 16, 2023

Le parole del finlandese

" Nel complesso è stata una grande prestazione" ha dichiarato Ruusuvuori parlando della sua vittoria ai quarti di finale del torneo olandese. " Prima di questa gara ero sotto 5-0 contro di lui nei testa a testa. È stata una gara difficile ma ho dato tutto me stesso giocando molto bene riuscendo a ottenere la vittoria, sono molto felice ", ha sottolineato alla stampa nel dopo gara. In semifinale, il finlandese se la vedrà contro l'olandese Tallon Griekspoor.

Il periodo no di Sinner

Come abbiamo visto sul Giornale.it, il periodo negativo di Jannik Sinner ha avuto inizio proprio un mese fa con l'inattesa sconfitta agli Internazionali di Roma per mano dell'argentino Cerundolo. Si aspettava una sua ripresa al Roland Garros ma, anche in quel caso, è stato clamorosamente eliminato al secondo turno in cinque set da Daniel Altmeier, tedesco, dopo aver sprecato ben quattro match point. Finita la stagione della terra rossa e in vista di Wimbledon, ecco iniziare le gare sull'erba ma anche su questa superficie il numero uno azzurro sta mostrando uno strascico negativo che accompagna le sue prestazioni come dimostra la sconfitta delle ultime ore.

Mancano appena due settimane a uno dei tornei dello Slam più importanti, la sacra erba di Wimbledon: riuscirà, Sinner, a ritrovare concentrazione ed energie in tempo utile per farsi trovare al grande appuntamento al top della condizione?