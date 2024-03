Atp Miami, Sinner-Vavassori: quando gioca e dove vederlo in tv

È il giorno di Jannik Sinner a Miami. Dopo la sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, il tennista altoatesino farà il suo esordio nel secondo Masters 1000 della stagione nel derby italiano contro Andrea Vavassori, partito dalle qualificazioni e vittorioso al primo turno sull'argentino Pedro Cachin in due set.

La sfida tra i due azzurri sarà il secondo match di giornata in programma sul campo centrale, dopo la partita femminile tra Coco Gauff e Nadia Podoroska. Inizio stimato dunque intorno alle 18.30 (ora italiana). Pioggia permettendo, visto che le previsioni meteo non promettono niente di buono. Nessun precedente tra i due. Chi vincerà, domenica nel match di terzo turno se la vedrà o con l’olandese Tallon Griekspoor o con lo statunitense Alex Michelsen.

Chi è Andrea Vavassori

Torinese, classe '95. È alto 193 centimetri e pesa 78 chili. Occupa attualmente la 148ª posizione della classifica in singolare. Il suo best ranking è il 128° posto conquistato a giugno 2023.

È in doppio, però, che ha una posizione migliore: la 25ª, mentre il miglior piazzamento è il 23° raggiunto a febbraio 2024. Professionista dal 2011, sin dagli inizi dimostra una maggior propensione al doppio. La sue superficie preferita è l'erba e il torneo che gli piace di più è Wimbledon. Da buon doppista predilige il serve-and-volley. Ha fatto parte, senza mai scendere in campo, della squadra dell'Italia che ha vinto la Coppa Davis nel 2023.

Sono quattro i tornei vinti in doppio. Il primo titolo in doppio arriva nel 2021 nel Sardegna Open di Cagliari, dove vince insieme a Lorenzo Sonego. Nel 2023 vince due titoli, uno a Santiago del Cile con Pellegrino, mentre il secondo ad aprile dello stesso anno a Marrakech insieme a Demoliner. Perde nello stesso periodo la finale ad Halle (Atp 500) e una a Umago, entrambe con Simone Bolelli.

Col tennista bolognese comincia a fare coppia fissa. A gennaio i due raggiungono la fianle agli Australian Open, dove vengono sconfitti da Bopanna ed Ebden. A febbraio conquistano la vittoria a Buenos Aires, battendo gli specialisti Granollers-Zeballos.

Sinner a Miami

Sinner ha già giocato due finali al Miami Open, sconfitto nel 2021 da Hurkacz e l'anno scorso da Medvedev, e ora punta a disputare l’ultimo atto di questo torneo per la terza volta in carriera (dove potrebbe ritrovare ancora Alcaraz, suo giustiziere a Indian Wells). Nel cammino fino finale il tabellone presenta avversari temibili come l'americano Paul, il russo Rublev e in semifinale di nuovo Medvedev.

Cosa dicono i bookies

Una sfida senza storia quella tra i due italiani, almeno secondo i bookmaker: un successo di Sinner si gioca a 1.02 su Goldbet e Betflag, mentre il quarto successo di Vavassori paga ben 10 volte la posta. Jannik è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1.07 contro il suo avversario a 7.20. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è lo 0-2 in favore di Sinner a 1.13, mentre l'1-2 vale 5.10 la posta. Sinner parte come secondo favorito nella corsa al titolo, quotato a 3.50 dietro al solo Alcaraz, visto a 3. Più lontano Medvedev, fissato a 6.50.

Gli altri italiani in campo

In campo anche Flavio Cobolli (63) contro il britannico Cameron Norrie (31) e Matteo Arnaldi (38) contro il kazako Alexander Bublik (18). Nel tabellone femminile spicca la sfida di Camila Giorgi (107) contro la n°1 del mondo e vincitrice di Indian Wells, Iga Swiatek: 1-1 i precedenti tra le due. Debutto anche per Jasmine Paolini (14), giocherà contro la statunitense Katie Volynets (121), promossa dalle qualificazioni.

SINNER - VAVASSORI - 2° match sul Centrale dalle 17 su Sky Sport Tennis

COBOLLI - Norrie (Gbr) - 5° match sul Court 1 dalle 16 su Sky Sport Max

ARNALDI - Bublik (Kaz) - 3° match sul Court 5 dalle 16 su Sky Sport Max

GIORGI - Swiatek (Pol) - non prima delle 24 sul Centrale su Sky Sport Tennis

PAOLINI - Volynets (Usa) - ore 16 sul Court 2 su Sky Sport Tennis.

Dove vedere la partita

L'incontro di secondo turno tra Sinner e Vavassori sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che manderà in onda tutti gli incontri principali del 1000 di Miami. La partita si potrà seguire sul canale 201 (Sky Sport Uno) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Tutte le partite in programma sui campi di gioco coperti dalle telecamere saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il campo centrale, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno.