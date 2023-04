Sinner tra i top 10 dell'Atp: chi sono gli altri che sfiderà a Montecarlo

Jannik Sinner vivrà una Pasquetta speciale. Lunedì 10 aprile il tennista altoatesino diventerà numero 8 del mondo, il suo personale best ranking. E lo farà senza scendere in campo, sfruttando punti persi dal danese Holger Rune, che scivolerà a sua volta in nona posizione.

Archiviata la stagione sul cemento americano che ha visto Jannik grande protagonista con la semifinale (persa contro Alcaraz) a Indian Wells e la finale (persa contro Medvedev) a Miami, cominciano i tornei sulla terra battuta. Nei prossimi giorni l'azzurro è attesissimo al torneo di Montecarlo (risiede proprio nel Principato di Monaco), poi nelle settimane successive lo vedremo protagonista nei Masters 1000 di Madrid e di Roma. Infine sarà la volta del Roland Garros, in programma dal 28 maggio. Adesso proviamo ad analizzare il momento del tennista azzurro e poi scopriamo quali saranno i giocatori che affronterà a Montecarlo.

Il momento di Sinner

Il 21enne di San Candido sta vivendo con ogni probabilità il momento migliore della sua carriera. Al momento occupa l'ottava posizione nel ranking Atp e la quarta nella Race. Il cambio di coach con il passaggio al duo Vagnozzi-Cahill sta dando i suoi frutti, lo si era visto già in diverse occasioni nel corso del 2022 sia a Wimbledon che negli Us Open, nei primi mesi di questa stagione si sta affermando come uno dei migliori tennisti del circuito. E se la semifinale a Miami contro Alcaraz è stata giudicata dagli addetti ai lavori come una delle migliori partite degli ultimi anni, senza alcun dubbio è stata la migliore della carriera di Sinner. Di sicuro proseguendo con questa costanza e intensità, nel corso di questa stagione nessun obbiettivo gli può essere precluso.

I risultati dell'anno

Quarti di finale ATP Adelaide 1

Ottavi di finale Australian Open

Vittoria ATP 250 Montpellier

Finale ATP 500 Rotterdam

Semifinale Masters 1000 Indian Wells

Finale Masters 1000 Miami

I precedenti a Montecarlo

Dopo una settimana di pausa, si riparte con i tornei sulla terra battuta, superficie in cui l'adattabilità del suo gioco resta ancora da perfezionare. Non sarà facile adattarsi così velocemente al rosso, motivo per cui l'azzurro potrebbe soffrire nei primi match. In verità Sinner ha già dimostrato di saper giocare bene sulla terra e i risultati dell’anno passato, pur non al massimo della forma, sono lì a dimostrarlo.Lo stesso Jannik si è detto curioso di sperimentare sul campo i propri miglioramenti tecnici e fisici, parlando nel primo caso di variazioni che saranno importanti con certi tipi di rimbalzi.

Quindi si parte con il torneo di Montecarlo. Il suo miglior risultato in questo torneo è stato il quarto di finale dell’anno scorso, perso 7-5 al tie-break del terzo set contro Alexander Zverev. Un Sinner non in grandi condizioni fisiche che però aveva gettato il cuore oltre l'ostacolo, vedendo la vittoria sfumare di pochissimo. L’altro precedente risale al 2021 quando fu l’attuale n.1 del mondo, Novak Djokovic, a prevalere nel secondo turno in maniera netta (6-4 6-2).

I possibili avversari

Jannik Sinner affronta Montecarlo da testa di serie numero 7, posizione che gli regala un bye al primo turno. Le assenze di Carlos Alcaraz e Rafa Nadal (i due protagonisti più attesi), oltre quella del canadese Felix Auger-Aliassime, potrebbero regalare all'azzurro qualche spiraglio per andare il più avanti possibile nel torneo.Il primo avversario da affrontare sarà il vincente tra l'argentino Diego Schwartzman, da tempo in crisi nera e il belga David Goffin, alle prese con problemi cronici al ginocchio che ne stanno condizionando le prestazioni. Nell’eventuale confronto di terzo turno ci sarebbe l’amico-avversario Hubert Hurkacz con il quale ha diviso più volte il campo in doppio.

In singolare i due si sono sempre affrontati in finale a Miami 2021, vinta da Hurkacz. Il polacco però essere insidiato al primo turno dal serbo Laslo Djere, uno specialista della terra rossa. Nello stesso lato anche l'argentino Sebastian Baez che non dovrebbe avere problemi contro il britannico Jack Draper. Ai quarti di finale si prospetta uno scontro da non perdere, quello con Djokovic. Il serbo, dopo aver saltato forzatamente Indian Wells e Miami, ha buone possibilità di affrontare Lorenzo Musetti al terzo turno. Negli scontri con Sinner, il serbo conduce per 2-0, ma se Montecarlo 2021 vide un netto 6-4 6-2 al 2° turno, i quarti di Wimbledon 2022 furono ben altra cosa.

Una maratona al 5° set e tanta tanta paura per il numero uno al mondo. In semifinale potrebbe trovare il tedesco Alexander Zverev se tornasse quello di un tempo, o forse il danese Holger Rune. O anche altri, visto che Daniil Medvedev non ama per niente la terra rossa. Ovvio che sia per la semifinale che per la finale avventurarsi in pronostici è sempre rischioso. Dall'altra parte del tabellone ci sono Stefanos Tsitsipas (il greco punta al terzo titolo consecutivo), Andrey Rublev e Casper Ruud, che possono sfidarsi ai quarti.

Dove vedere il torneo

Il torneo di Montecarlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con la copertura televisiva sui due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende SkyGo possono guardare il match anche sui propri dispositivi mobili. Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, sull'app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e video.