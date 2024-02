Sinner può diventare numero 3 anche senza vincere a Rotterdam: ecco perché

Con tutti gli scongiuri del mondo, per gli scaramantici, ma la strada di Jannik Sinner per diventare numero tre del mondo, il primo italiano nella storia dell'Era Open, appare in discesa. Se fino a qualche giorno fa era necessario, infatti, vincere l'attuale Atp 500 di Rotterdam per superare in classifica il tennista russo Daniil Medveved (che ha dato forfait), adesso servirà soltanto arrivare in finale. Infatti, anche in caso di sconfitta, da lunedì 26 febbraio il giovane di Sesto Pusteria scavalcherebbe nel ranking Atp il rivale, vediamo perché.

I punti per diventare numero 3 al mondo

La novità rispetto a quanto si sapeva prima dell'Atp di Rotterdam, infatti, è l'assenza di Medveved anche dal torneo di Doha che per il vincitore vale 250 punti. Di conseguenza, alla fine della prossima settimana al moscovita saranno decurtati ulteriori 250 punti, gli stessi che aveva invece conquistato lo scorso anno perché vincitore in terra qatariota: la classifica lo vedrebbe a 8.015 punti dal 26 febbraio con Sinner che, in caso di semplice arrivo in finale, ne avrebbe conquistati 8.070 che significa sorpasso. Il gap tra i due sarebbe ancora maggiore, ovviamente, in caso di vittoria a Rotterdam con Jannik che avrebbe 8.270 punti nel ranking Atp e terzo posto in graduatoria già da lunedì 19 febbraio.

Le quotazioni dai bookmaker

Il numero uno del tennis italiano, però, alla classifica non pensa: lo ha dichiarato più volte nel recente passato, gli obiettivi sono altri uno su tutti continuare la crescita professionale e raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi. Nonostante il piccolo spavento nella gara contro Monfils dove ha ceduto il terzo set, Sinner rimane nettamente il favorito dai bookmaker per la vittoria in terra olandese. In serata affronterà Raonic con una quotazione molto bassa per la vittoria (mediamente a 1,10) contro 7,50 dell'avversario canadese. Nettamente sbilanciate, anche se ancora si stanno giocando i quarti di finale, anche le quote per la vittoria finale date a 1,83. Nettamente staccato il primo inseguitore, Andrey Rublev a 5,50, segue Grigor Dimitrov a 6.

Non si tratta di stime ma di numeri reali, invece, quelli che hanno fatto avvicinare numerosi giovani e appassionati di tennis grazie ai trionfi di JSinner in Coppa Davis e agli Australian Open: secondo la Fitp (Federazione italiana tennis e padel), il numero di tesserati è passato da 129 mila nel 2021 a 660mila nel 2023 ma soprattutto si contano 700mila tesserati in più soltanto in questo primo mese e mezzo dall'inizio del 2024. Discorso simile anche per i praticanti aumentati da 1,3 milioni nel 2021 a 4,5 milioni nel 2023.