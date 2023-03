Sinner sfida Alcaraz in semifinale a Miami: quando gioca e dove vederlo in tv

Jannik Sinner di nuovo contro Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino sfiderà il rivale spagnolo, numero uno al mondo, in semifinale al Masters 1000 di Miami, sabato 1 aprile alle 1.00 (ora italiana)

Dopo la vittoria ai quarti contro Ruusuvuori, a causa degli abbondanti temporali piovuti sulla Florida che hanno procurato un rallentamento del programma, Jannik ha dovuto attendere un giorno per conoscere il suo avversario. Sarà ancora una volta Alcaraz a contendergli un posto in semifinale in un torneo Masters 1000.

Il talento di Murcia ha sconfitto nella notte italiana, lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4 6-2. I due si troveranno di fronte ancora una volta in semifinale, dopo la sfida della settimana scorsa a Indian Wells, che ha visto la vittoria di Alcaraz in due set. L'incontro è stato programmato come ultimo match sull'Hard Rock Stadium alle 1.00 (ora italiana) la notte di sabato 1 aprile. Prima di lui il derby russo nella prima semifinale tra Medvedev e Khachanov e la semifinale femminile tra Cirstea e Kvitova.

Il cammino di Sinner

Sinner sta vivendo un grande periodo di forma, confermando ancora una volta il feeling con Miami, torneo in cui vanta una finale nel 2021 (sconfitto contro Hurcacz). Fino a questo momento l'azzurro non ha ancora perso un set, avendo battuto sempre senza concedere nemmeno un set Djere, Dimitrov, Rublev e infine Ruusuvuori, nella sfida dei quarti di finale.

Adesso per Jannik arriva la prova del nove, con la sfida al numero uno del mondo, Alcaraz, che ha dimostrato di avere una marcia in più nella semifinale ad Indian Wells. Un primo set giocato praticamente alla pari e poi perso di un soffio al tie-break, così come le vittorie a Wimbledon e a Umago dimostrano che Sinner può giocarsi tranquillamente le sue chances.

1 turno: Bye

2 turno: Sinner b. Djere 6-4 6-2

3 turno: Sinner b. Dimitrov 6-3 6-4

Ottavi: Sinner b. Rublev 6-2 6-4

Quarti: Sinner b. Ruusuvuori 6-3 6-1

L'avversario

Di Carlos Alcaraz si sa praticamente tutto. Classe 2003 ed erede designato di Rafa Nadal con la vittoria agli Us Open ha conquistato la vetta della classifica mondiale a soli 19 anni. Nel 2023 ha vinto i tornei di Buenos Aires (in finale contro l'inglese Norrie) a metà febbraio e la settimana scorsa il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells (in finale contro Medvedev).

Ora punta al successo anche a Miami, dove è campione in carica. Qualora ci riuscisse, diventerebbe l'11° giocatore della storia a vincere il Sunshine Double nello stesso. Fino a questo momento non ha ancora concesso un set, battendo sempre in due set l'argentino Bagnis, il serbo Lajovic e i due statunitensi Paul e Fritz. Adesso se la vedrà contro Sinner, una sfida che si prepara ad essere un leit motiv non solo di questa stagione ma anche dei prossimi anni.

1 turno: bye

2 turno: Alcaraz b. Bagnis 6-0 6-2

3 turno: Alcaraz b. Lajovic 6-0 7-6 (5)

Ottavi: Alcaraz b. Paul 6-4 6-4

Quarti: Alcaraz b. Fritz 6-4 6-2.

Alcaraz forehand Shot Quality: 9.6



The highest forehand score in a match on the ATP Tour in 2023!



Devastating from @carlosalcaraz @tennis_insights #MiamiOpen pic.twitter.com/I4A04AlatS — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023

I precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati già 6 volte in carriera, lo spagnolo è in vantaggio 4-2. La prima sfida tra i due si giocò nel Challenger di Alicante nel 2019, quando la spuntò Carlitos im tre set col punteggio di 6-2 3-6 6-3. I due poi si ritrovarono a Parigi-Bercy, nel secondo turno del Masters 1000 conclusivo del 2021. Vinse ancora lo spagnolo per 7-6(1) 7-5, in un match equilibratissimo.

La prima vittoria di Sinner arriva a luglio scorso sul palcoscenico prestigioso di Wimbledon agli ottavi di finale in quattro set 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 in una delle partite più belle della carriera dell'altoatesino. Poche settimane dopo l'azzurro supera lo spagnolo nella finale dell'ATP 250 di Umago (6-7(5) 6-1 6-1), sulla terra rossa croata, una superficie almeno in teoria più congeniale ad Alcaraz.

L'allievo di Juan Carlos Ferrero si prende una bella rivincita ai quarti degli Us Open, dove supera Sinner ai quarti di finale dopo una lunga battaglia al 5 set, terminata 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3, non senza qualche rammarico per Jannik che fallisce un match point a suo favore. L'ultimo confronto è di una settimana fa, Alcaraz batte Sinner in semifinale a Indian Wells col punteggio di 7-6 (4) 6-3, con un set point sprecato dall'azzurro nel primo set.

FIRE & ICE



HYPED for Alcaraz vs Sinner: Part 6!!#MiamiOpen pic.twitter.com/l04qEUcusk — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023

Dove vedere la partita in tv

Non prima delle 1.00 (ora italiana) di sabato 1 aprile, sull'Hard Rock Stadium, Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz, n.1 al mondo, nella semifinale della parte alta del tabellone. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su NOW e Tennis TV (non mancherà studio prepartita e post gara con collegamenti da Miami con Angelo Mangiante per raccogliere a caldo le sensazioni di Jannik). La telecronaca è affidata alle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci.