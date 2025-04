Le superstar Barahona-Garcia vincono la Mediolanum Padel Cup

Ascolta ora 00:00 00:00

Due tra i migliori giocatori del pianeta contro una delle coppie 'on fire' della stagione 2025. Non poteva esserci epilogo migliore per il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Roma: a entusiasmare il pubblico nella finalissima maschile l Villa Pamphili Padel Club sono stati i top player del torneo, Javier Barahona (numero 28 del mondo) e Javier Garcia (33), teste di serie numero uno e da subito i grandi favoriti del torneo. La coppia spagnola ha firmato la prestigiosa vittoria del torneo CUPRA FIP Tour - il circuito mondiale della International Padel Federation – battendo con una grandissima prestazione il baby fenomeno Juan “Coquito” Zamora, 16 anni appena, e il suo compagno Josè Sanchez. Barahona e Garcia completano così un cammino perfetto, che li ha visti arrivare al successo senza perdere neanche un set.

Non è stato facile però contro Sanchez e il giovane talento di Osuna. Dopo un primo set chiuso senza problemi (6-3) e un avvio di secondo set altrettanto sicuro, Barahona e Garcia si sono portati sul 5-3 prima di essere chiamati a frenare il ritorno degli avversari, caricati anche dal tifo e gli applausi del pubblico. L’abbraccio in mezzo al campo dopo il 7-5 finale è stato il festeggiamento immediato per il primo torneo vinto nel 2025 dai due top player, che confermano il grande momento di forma dopo i quarti di finale raggiunti due settimane fa nel P1 di Santiago. «Per me è un piacere particolare vincere questo torneo perché questa è una seconda casa e qui è come stare in famiglia, visto che gioco la Serie A con il Villa Pamphili Padel Club da quattro anni», ha detto Barahona durante la premiazione.

In campo femminile Chiara Pappacena e Giulia Sussarello hanno pagato dal punto di vista mentale la semifinale vinta con la francesi, perché di sicuro il livello tecnico delle due coppie non si specchia nei soli 5 game messi insieme dalle “sorelle d’Italia” numero 2 del tabellone, nella finale contro le numero uno Amanda Lopez Moral e Lucia Garcia, le spagnole vincitrici della prima tappa della Mediolanum Padel Cup. «Le finali si perdono e si vincono e loro l’hanno giocata bene, va riconosciuto», così la Pappacena.

A commentare il bilancio del FIP Silver Mediolanum Padel Cup è anche il presidente della International Padel Federation, Luigi Carraro: «È una grandissima soddisfazione vedere che circuiti come la Mediolanum Padel Cup, che lo scorso anno ha riscosso così tanto successo, siano diventati parte del nostro CUPRA FIP Tour. È questo il livello di competizione che vogliamo, con i giocatori e le giocatrici più forti e il pieno di pubblico, a testimonianza di come questa rappresenti una formula vincente. Ringrazio Banca Mediolanum e l’organizzazione del torneo e sono sicuro che questo di Roma è il primo di sei tornei di sicuro successo».

Dopo

Roma, il prossimo appuntamento del FIP Silver di Banca Mediolanum sarà a Palermo dal 23 al 29 giugno. Seguiranno Treviso (30 giugno-6 luglio), Torino (22-28 settembre), Perugia (27 ottobre-2 novembre) e Como (24-30 novembre).