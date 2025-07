Tennis, insulti e minacce tra Garin e Carabelli: "Cosa ti ho fatto, str..zo? Vieni negli spogliatoi"

Nel tennis, e più in generale nel mondo dello sport, i derby tra sudamericani sono molto sentiti e spesso e volentieri generano forti tensioni: ciò che è accaduto nel primo turno dello Swedish Open, ne è la prova lampante.

Protagonisti in negativo della vicenda sono stati l'argentino Camilo Ugo Carabelli e il cileno Christian Garin, impegnati nel primo turno del torneo Atp250 che si disputa sulla terra rossa dei campi di Bastad. Ad avere la meglio in due set, con il risultato di 6-4 6-4 è stato il favorito Carabelli, numero 59 al mondo e quinta testa di serie del torneo. Quello che sta attraversando ora è un momento molto negativo per la carriera di Garin, dal momento che, dopo aver raggiunto il suo best ranking alla posizione 17 della classifica Atp nel 2021, il cileno è stato protagonista di un'involuzione che lo ha portato ad uscire progressivamente dalla Top 100.

La sua delusione alla fine del match disputato con Carabelli era evidente, ma nessuno si aspettava che si sarebbe sfiorata la rissa in campo tra i due contendenti. Al momento della stretta di mano a rete qualcosa è andato storto, e pare che a non gradire un atteggiamento ostile da parte del rivale sia stato il tennista argentino. Carabelli, infastidito dal cileno, gli ha rivolto l'epiteto "bobo" , letteralmente traducibile con "idiota", augurandogli un buon rientro verso casa.

A questo punto Garin non ci ha visto più ed è tornato indietro sui suoi passi per affrontare il tennista argentino: "Che cosa ti succede, amico? Perché mi dai dello stupido? Dimmi cosa ti ho fatto, idiota, cosa ti ho fatto, str..zo?" , ha incalzato il cileno. L'arbitro del match è dovuto scendere dalla sua sedia per tentare di placare gli animi, ma il battibecco tra i due rivali è andato avanti anche a distanza. "Nessuno ti sopporta" , ha gridato Carabelli verso Garin, ribadendo evidentemente un parere che condivide con altri suoi colleghi.

L'ex numero 17 della classifica Atp non ha mollato il colpo, e dopo aver sbeffeggiato l'argentino definendolo un "fantasma", lo ha apertamente minacciato, incitandolo ad accettare un confronto al di fuori del terreno di gioco: "Vieni negli spogliatoi, ti aspetto, vediamo se ha le p..le" .

FINAL CALIENTE



Fuerte cruce entre Cristian Garín y Camilo Ugo Carabelli en Bastad



En el saludo en la red, el argentino festejó eufóricamente su triunfo frente al chileno, esto ocasionó que Gago lo invite a pelear afuera de la cancha pic.twitter.com/E5zRbpYfpj — Séptimo Game (@Septimo_Game) July 16, 2025

Uno scontro che è proseguito anche ore dopo la sua conclusione sui social media, dal momento che il profilo di Carabelli è stato preso d'assalto da cileni e tifosi di Garin: una gogna mediatica che lo ha costretto a sospendere l'account.