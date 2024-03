Un incredibile Sinner liquida Shelton in due set e vola ai quarti a Indian Wells

Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton agli Atp di Indian Wells per 7-6, 6-1 ottenendo la sua 18esima vittoria consecutiva. Il tennista italiano 22enne passa così ai quarti di finale del torneo, dove affronterà Jiri Lehecka, che ha vinto contro Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la prima volta gli ultimi otto di un Masters 1000. L’italiano, terzo in classifica Atp, ha vinto quindici partite di fila all’inizio del 2024, conquistando titoli a Melbourne e Rotterdam. È stata la 150esima vittoria sul cemento per il 22enne, che è diventato il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere quel traguardo.

Il match

Non è stato un incontro facile per Sinner, soprattutto nel primo set, dove la freschezza atletica di Shelton ha creato non pochi problemi al tennista altoatesino. Il 22enne è andato prima in vantaggio di un break per poi farsi riacciuffare dall'americano, il quale si è arreso solo al tie break. Il contraccolpo, però, è stato pesante per Shelton che successivamente è crollato nel secondo set lasciando la vittoria a Sinner. Tornando al primo set, va detto che il 21enne statunitense è stato spinto dal pubblico di casa e ha avuto quattro palle break sul 2-2, ma il tennista italiano ha retto tenendo il servizio e riuscendo invece a effettuare il break nel gioco successivo portandosi sul 3-2. L'azzurro, che ha servito il 68% di prime palle, è diventato attaccabile quando avrebbe dovuto chiudere il set. Sul 5-4, il numero tre del mondo si è inceppato e ha subito il break (5-5) che ha rinviato il verdetto al tie break. Sinner ancora avanti (4-1) e raggiunto (4-4) prima dell'allungo decisivo: Shelton si è spento e l'altoatesino ha messo a segno tre punti per il 7-4. In discesa, invece, il secondo set vinto facilmente per 6-1.

La reazione

"Sapevo che giocando contro Shelton è difficile trovare il ritmo" , ha dichiarato a caldo Sinner, al termine dell'incontro. "Penso di poter essere davvero orgoglioso della mia prestazione" , ha aggiunto. "Ho cercato di mantenere un atteggiamento positivo in campo, ci sono stati momenti davvero complicati, soprattutto nel primo set. Sono riuscito ad aggiudicarmi il parziale e ho iniziato in maniera molto positiva il secondo set, è stata una grossa iniezione di fiducia" , ha poi concluso.

Gli altri risultati

Oltre alla sconfitta di Tsitsipas, va segnalata la vittoria di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie numero due, ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan per 6-3, 6-3 in un'ora e quindici minuti. Nei quarti, l'iberico affronterà il tedesco Alex Zverev. La testa di serie numero sei ha dovuto lottare per due ore e quarantasette minuti per piegare l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero dieci, per 5-7, 6-2, 6-3. Chi va in semifinale troverà, salvo sorprese, Sinner.