Tutti pazzi per Jasmine Paolini: il profilo Instagram della tennista preso d'assalto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo quello di Jannik Sinner c'è un nome nel tennis italiano che sta facendo impazzire tutti. È quello di Jasmine Paolini, la tennista lucchese che ha conquistato la finale femminile del Roland Garros. Con la netta vittoria sulla russa Mirra Andreeva, la 28enne toscana ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di uno Slam e da lunedì sarà la numero 7 del mondo.

Grazie alla sequenza di vittorie messe a segno al Roland Garros, Jasmine Paolini ha attirato l'attenzione e l'interesse anche di chi non segue con assiduità il tennis e sui social network la sportiva ha avuto un vero e proprio boom. Fino a tre settimane fa la tennista toscana aveva un seguito di circa 55mila follower sul suo canale Instagram, ma grazie alle ultime importanti prestazioni sul terreno rosso di Parigi, Jasmine Paolini ha visto raddoppiare i suoi fan.

Paolini-mania, boom social per la tennista

Analizzando i dati forniti dal sito Not just analytics, in appena tre settimane la 28enne nata a Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca ha ottenuto 50mila nuovi follower, 30mila dei quali arrivati solo nella giornata di giovedì 6 giugno, quando ha superato la russa Andreeva in due set (6-3, 6-1). Foto, video e post hanno avuto un incremento esponenziale di interazioni con migliaia di like e commenti che hanno fatto schizzare l'engagement dell'atleta italiana al 20,82%, diciotto punti in più della media social. Dati alla mano, Jasmine Paolini ha superato le prestazioni di molte delle influencer più in vista di Instagram, catturando l'attenzione e l'interesse degli utenti del web. E i dati sono costantemente in crescita con migliaia di nuovi follower.

Il tennis, la finale del Roland Garros

"Sognare è la cosa più importante nella vita e nello sport. Non so cosa dire in questo momento solo che sono felicissima" ha detto nell'intervista a caldo dopo il match contro Mirra Andreeva, concludendo: "Ora voglio godermi la finale". Per sapere come andrà il big match c'è ancora tempo, intanto Jasmine Paolini si gode il suo momento di gloria e l'attenzione curiosa dei social, rimanendo però con i piedi ben saldi a terra. Pur avendo i numeri di un'influencer, l'atleta toscana è ben lontana da essere un personaggio, più concentrata sullo sport e sugli allenamenti.

Sul suo profilo Instagram le foto personali sono pochissime. Jasmine punta solo su contenuti legati al tennis, il suo vero grande amore. Per sponsor e visibilità ci sarà tempo in seguito. Ora la testa è tutta alla fine del Roland Garros.