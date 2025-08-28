Us Open, è il giorno di Sinner-Popyrin: chi è l’avversario e quando si gioca il match

Dopo il classico giorno di riposo come avviene in tutti i tornei dello Slam, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo giovedì 28 agosto per affrontare, nel secondo turno degli Us Open, l'avversario australiano Alexei Popyrin attuale numero 36 del ranking Atp. La sfida sarà senz'altro più impervia rispetto alla gara d'apertura dove Jannik, ormai del tutto ristabilito fisicamente, ha avuto la meglio 6-1, 6-1, 6-3 contro il ceco Kopriva.

Chi è Popyrin

Il tennista australiano 26enne che parla tre lingue (inglese, russo e spagnolo) e tiene in mano una racchetta dall'età di 5 anni, ha come colpo preferito il dritto e la superficie che predilige, proprio come Jannik, è il cemento (torneo preferito quello di "casa", gli Australian Open). In classifica Atp è stato numero 19 (best ranking) poche settimane fa dopo aver raggiunto i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Toronto. Tra i risultati più prestigiosi ricordiamo le cinque vittorie consecutive quando era tra i Top 20 tra cui quella contro il bulgaro Dimitrov sulla strada verso il titolo di Montreal del 2024 diventando il primo campione australiano dell'Atp Masters 1000 dai tempi di Hewitt nel 2003.

Tra le vittorie più importanti la vittoria in quattro set contro Novak Djokovic agli Us Open dello scorso anno in quattro set. Infine, ha toccato il secondo posto nella classifica juniores dopo aver concluso la carriera con 17 vittorie consecutive e il titolo di singolare maschile del Roland Garros 2017.

Il precedente con Sinner

Popyrin è uno dei pochi tennisti del circuito Atp che può vantare, al momento, di essere in vantaggio nei confronti diretti contro Sinner: l'unica volta in cui si sono ritrovati di fronte, infatti, è stato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2021 con la vittoria dell'australiano in due set 7-6, 6-2.

Le dichiarazioni pre-gara

" Sarà una partita molto difficile. A lui piace giocare qui, l’anno scorso ha battuto Nole Djokovic. Io devo stare attento, spero di servire bene e di rispondere altrettanto. Abbiamo fatto tanto lavoro negli scorsi cinque giorni, quando adesso il più è fatto" , ha dichiarato Sinner ai giornalisti circa la sfida che lo attende. Popyrin, dal canto suo, sembra avere le idee chiare e traccia la strada per affrontare il numero uno del mondo. " Se ho un piano per Jannik? Certo che c’è un piano, esiste una strategia per battere tutti. Qual è? Non ve lo dico, me lo tengo per me. Jannik è indubbiamente il giocatore più forte al mondo ma questi sono i match che mi esaltano: dovrò pensare al mio gioco e fare tutto al meglio per creargli delle difficoltà".

Dove (e a che ora) vedere la gara

Come per tutte le gare degli Us Open, sarà possibile vederla in chiaro su SuperTennis, per gli abbonati Sky sui canali SkySport mentre in

streaming su SkyGo e Now Tv. Importante l'orario: Sinner-Popyrin sarà ladello stadio Arthur Ashe dopo l'incontro femminile Swiatek Lamens, quindi non prima delle