Us Open: oggi derby Sonego-Sinner. In campo anche Berrettini. A che ora giocano

Sarà una giornata importante la quarta gli Us Open con il tennis italiano grande protagonista. Sui campi di Flushing Meadows sono in programma i match di secondo turno e scenderanno in campo nel derby azzurro Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Poi spazio a Matteo Berrettini contro il francese Arthur Rinderknech.

ITALIANI A DUELLO IN AMERICA

Derby azzurro agli #USOpen, con Jannik Sinner che non può fare sconti all'amico Lorenzo Sonego.

2-0 i precedenti per Jannik, in campo alle 17.



Le altre sfide ⤵️

Berrettini Rinderknech

Arnaldi Fils

Trevisan Vondrousova

Bronzetti Lys pic.twitter.com/8yLeIRHd4i — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) August 31, 2023

Sinner vs Sonego

Non ci sono dubbi è la sfida più attesa della giornata, si affrontano Sinner (6) e Sonego (39). I due tennisti azzurri apriranno il programma sul campo Louis Armstrong alle 17.00 ora italiana. Nel primo turno entrambi hanno passato il turno agevolmente mostrando un ottimo momento di forma. L'altoatesino ha battuto il tedesco Hanfmann in tre set (6-3 6-1 6-1), il torinese ha sconfitto in tre set l'americano Moreno de Alboran in tre set (6-3 6-4 6-2).

Tra i due ci sono due precedenti, entrambi vinti da Sinner, sempre giocati nel 2023. A febbraio Sinner ha battuto Sonego ai quarti di finale del torneo di Montpellier, poi conquistato dall'azzurro, col punteggio di 6-4 6-2. La sfida si è ripetuto sull'erba di Halle nel mese di giugno. Anche in quel caso vittoria di Jannik dopo una partita molto equilibrata al terzo set (6-7 6-4 6-4).

I bookmakers non hanno dubbi, Sinner parte nettamente favorito. La sua vittoria viene quotata mediamente intorno all'1.15 mentre la vittoria di Sonego a 5. L'over giochi a 35.5 è invece pagato a 1.85. Per quanto riguarda il set betting 3-0 Sinner viene dato a 2.07, 3-1 a 3.90 3 3-2 a 7.38. Chiaramente più invitanti le quote a favore di Sonego 3-2 a 12.53, 3-1 a 13.46 e 3-0 a 19.

Il pronostico è tutto a favore di Jannik. Il tennista altoatesino è in rampa di lancia dopo la vittoria a Toronto, il primo Masters 1000 della carriera e vuole giocarsi le sue carte anche agli Us Open, dove ha ottenuto il miglior risultato con i quarti dello scorso anno. Inoltre vanta un incredibile bottino nei derby italiani con nove vittorie su nove incontri disputati nei tornei ATP. Ripetere la convincente prestazione contro Hanfmann per avvicinarsi alla possibile sfida ai quarti contro Alcaraz: questo è l'obbiettivo di Sinner.

Ha meno da perdere invece Sonego, abituato alla lotta e a vincere partite impossibili. Il torinese non è mai andato oltre il secondo turno a Flushing Meadows e sogna il colpaccio. Di sicuro il fatto che i due giocatori che si conoscono alla perfezione potrebbe dare vita ad una partita molto più equilibrata del previsto.

Berrettini vs Rinderknech

Al secondo turno per Berrettini c'è un altro francese, Arthur Rinderknech (73). Il match è programmato come secondo incontro sul campo n.5 (dopo la partita femminile Wang-Boulter) e avrà inizio orientativamente intorno alle 18.15 ora italiana.

Di sicuro un'occasione ghiotta per il tennista romano che potrebbe continuare la sua corsa agli Us Open. Nel primo turno Matteo ha battuto nettamente in tre set il mancino Ugo Humbert (6-4 6-2 6-2). Vittoria a sorpresa invece di Rinderknech, che si è sbarazzato in tre set dell'argentino Diego Schwartzman. Tra i due giocatori fino a questo momento non ci sono precedenti.

I bookmakers danno nettamente favorito il tennista romano. La vittoria dell'azzurro è quotata mediamente a 1.20 mentre la vittoria del francese viene pagata 4.40 la posta. L'over giochi 39.5 è dato a 1.88. Per quanto riguarda il set betting il 3-0 di Berrettini viene dato a 2.25, 3-1 a 3.85 e 3-2 a 7.04. Più invitanti le quote del francese: 3-0 a 16.73, 3-1 a 11.36 e 3.2 a 11.31.

Il pronostico è tutto a favore di Berrettini. Dopo l'exploit a Wimbledon, Matteo ha tutto per ripetersi anche agli Us Open, un altro torneo in cui si è sempre espresso ad altissimo livello. Nel 2019 conquistò la prima finale della carriera in una prova del Grande Slam ma soprattutto sembra aver trovato una bella abitudine: brillare nei grandi appuntamenti.

Non sembra avere grandi armi invece Rinderknech, tennista di medio livello con best ranking 42. In carriera il francese non è mai andato oltre il secondo turno agli Us Open e sembra molto difficile possa riuscirci anche ora. Anche se ovviamente nel tennis le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ancora di più in questa edizione.

Dove vedere gli Us Open

Dopo 34 anni di pay tv, gli Us Open tornano in chiaro per gli appassionati in Italia. Una novità targata SuperTennis, che si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiva. Basterà dunque sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o 212 della piattaforma Sky per gustarsi lo spettacolo di Flushing Meadows.

Oltre che sul canale lineare, SuperTennis trasmetterà il torneo anche attraverso la tecnologia HbbTV che permetterà, ai possessori di Smart TV sul digitale terrestre, di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente, premendo il tasto verde del telecomando: in questo modo si aprirà una schermata mosaico nella quale lo spettatore – con l’ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potrà spostarsi per selezionare uno dei 3 campi, offerti quindi in aggiunta a quello contestualmente trasmesso in diretta sul canale lineare.

Per tutte le altre sfide c’è sempre SuperTenniX che coprirà live fino a 9 campi al giorno contemporaneamente. Sulla piattaforma di streaming (servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi.