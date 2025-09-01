Us Open, Sinner-Bublik vale i quarti: chi è l’avversario e quando vedere la gara

Uno degli avversari più tosti che possa incontrare escludendo i top ten mondiali: Jannik Sinner tra alcune ore scenderà in campo per gli ottavi di finale degli Us Open contro il talento kazako Alexander Bublik che lo ha sconfitto quest'estate sull'erba di Halle. L'Italia, ovviamente, farà anche il tifo per il nostro Lorenzo Musetti che affronterà lo spagnolo Munar: qualora i due azzurri dovessero vincere le loro gare si ritroverebbero contro ai quarti di finale.

Chi è il kazako

Dicevamo di Bublik: il 28enne che attualmente si trova nella posizione numero 24 del ranking Atp, ha raggiunto la posizione numero 17 nel maggio 2024 diventando il primo campione dell'Atp Tour a recuperare un set di svantaggio in ogni partita e conquistando il suo quarto titolo a Montpellier. Tra le vittorie più prestigiose, appunto, quella del torneo francese contro il numero tre Alexander Zverev. Quest'anno ha già vinto a sorpresa contro il numero 9 del ranking, l'australiano De Minaur (sotto di due set), e il numero 6 Draper verso i quarti di finale del Roland Garros diventando il primo kazako a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam.

I precedenti con Sinner

I due si sono già scontrati sei volte, quattro le vittorie di Sinner e due di Bublik: l'altoatesino ha vinto nel 2021 agli ottavi di finale del torneo di Dubai per poi replicare nello stesso anno ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami e nel 2023 al torneo s-Hertogenbosch (erba). Pochi mesi dopo ecco la prima vittoria di Bublik al torneo di Halle ai quarti di finale, poi Jannik lo ha sconfitto quest'anno ai quarti di finale del Roland Garros ma, come dicevamo, l'ultima volta che i due si sono affrontati ha vinto il kazako sull'erba di Halle agli ottavi di finale e in tre set.

Le carte di Bublik

" Sarà dura, molto dura. Non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio dopo questa partita e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina... ”, ha dichiarato il kazako che è stato "accontentato" dagli organizzatori degli Us Open con la gara in serale a partire dalle ore 19 americane (l'1 di notte in Italia).

Musetti fa sognare il derby

Prima di Sinner, però, scenderà il campo Lorenzo Musetti che al terzo turno ha sconfitto l'altro azzurro, Flavio Cobolli, costretto al ritiro nel terzo set (era sotto di due). Il 23enne carrarino se la vedrà contro lo spagnolo Munar, numero 44 del ranking Atp, un incontro certamente insidioso e delicato ma dove l'italiano parte assolutamente favorito. Un sogno, quello del derby azzurro ai quarti, che non sembra così irraggiungibile.

Dove e quando vedere la gara

Come avviene per tutte le gare degli Us Open, Sinner-Bublik si

potrà vedere in chiaro su Supertennis, a pagamento sui canali di Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now Tv. Come detto, i due scenderanno in campo quando a Flushing Meadows saranno le ore 19, quindi l'1 di notte in Italia.