Us Open, Sinner debutta con Kopriva: chi è l’avversario e quando giocano

Dopo il malessere che lo ha fermato nella finale di Cincinnati, Jannik Sinner torna in campo oggi per affrontare l'ultimo Slam dell'anno e uno degli obiettivi principali di questa stagione dove difende il titolo, gli Us Open a Flushing Meadows. Il sorteggio del tabellone principale avvenuto nei giorni scorsi lo ha messo di fronte al tennista ceco Vit Kopriva, attualmente numero 89 del ranking mondiale.

Chi è Kopriva

Nato a Bilovec 28 anni fa, ha ottenuto i primi punti nella classifica Atp a 18 anni nel 2015 entrando l'anno successivo nella Top 500 e continuando a crescere fino a diventare tra i miglior cento tennisti del mondo nell'aprile di quest'anno e ottenere il suo best ranking due mesi fa, ossia giugno 2025, dopo aver la sua prima grande in un torneo dello Slam sulla terra rossa del Roland Garros vincendo in 5 set contro il brasiliano Monteiro. Vanta le vittorie nei circuiti di Prostejov (2022), Verona e Tulln (2023), Stettino e Lima-2 (2024) e Napoli nel 2025.

Tra i giocatori più forti che ha battuto ricordiamo l'australiano De Minaur e il norvegese Ruud. Per quanto riguarda il suo gioco, il colpo preferito è il rovescio, la superficie che ama di più è la terra battuta ed è particolarmente legato al torneo di Gstaad. Oltre al tennis, è appassionato anche di calcio e hockey sul ghiaccio.

Gli elogi a Sinner

Poche ore fa è stato raggiunto dall'AdnKronos che gli ha chiesto quali fossero le sue sensazioni sapendo di dover affrontare il numero uno del tennis mondiale. "Sono qui per fare del mio meglio. Giocare con il numero uno è qualcosa di speciale nel tennis e non capita spesso ", ha premesso. Tra Jannik e Vit non ci sono ancora precedenti. " Penso che affrontare giocatori come Sinner serva sempre, aiuta a migliorare - ha aggiunto il ceco -. E poi ci sarà un grande palcoscenico, tanti tifosi riempiranno le tribune e faranno il tifo per lui. Anche questo è il bello di certi match. È speciale, soprattutto con un campione come Jannik, ancora giovane ma destinato a diventare leggenda di questo sport ".

Quando e dove vedere la gara

Un'ottima notizia per gli appassionati di questo sport sarà la diretta in chiaro del match sul canale Supertennis (64 del digitale terrestre e 212 per gli abbonati Sky).

Sempre su Sky sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Uno (canale 201), così come sulla piattaforma streaming Sky Go e Now Tv. La gara tra Sinner e Kopriva dovrebbe iniziare intorno alle ore, sarà il secondo match dopo la sfida femminile tra Arango e Swiatek.