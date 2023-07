Wimbledon, finisce la corsa di Musetti: battuto in 3 set da Hurkacz

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano si ferma al terzo turno di Wimbledon e cede in tre set a Hubert Hurkacz, che si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-4, 6-4.

Forse ha deluso un po' le attese Musetti, dopo aver incantato nei primi due turni contro Varillas e Munar. Che sarebbe stata tutt'altra partita si sapeva già, Hurkacz (semifinalista a Wimbledon 2021) è un avversario durissimo sull'erba e aveva vinto nettamente l'unico precedente tra i due proprio nell'edizione di due anni fa. In fondo la chiave del match era abbastanza chiara, cercare di spostare il più possibile il polacco con le tante variazioni di gioco in possesso dell'allievo di Simone Tartarini.

La solidità al servizio di Hubert Hurkacz, praticamente ingiocabile con la prima palla è stata però un fattore determinante per l'esito della partita. Il polacco troverà sulla sua strada con ogni probabilità Novak Djokovic, impegnato sul Centrale a fine giornata contro Stan Wawrinka. Per Lorenzo resta comunque la soddisfazione di aver mosso i primi passi sull'erba di Wimbledon dove non aveva mai vinto. Sintomi di un processo di crescita sempre più evidente.

MUSETTI OUT



Niente da fare per l'azzurro contro Hurkacz: il polacco vince in 3 set e vola al 4° turno #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Musetti pic.twitter.com/vcfTXUgkW6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 7, 2023

La partita

Il match si fa subito complicato per l'azzurro, bravo però a mantenere la sfida in equilibrio per tutto il primo set. Sul 5-4 deve annullare due set point , garantendosi il tie-break che, tuttavia, il polacco domina salendo fino sul 6-1. Musetti prova un'incredibile rimonta ma poi cede 7-4. La situazione non migliora nel secondo set anzi si mette ancora di più in salita. subisce il break in apertura del secondo parziale. Servizio perso a 15 per il carrarino che insegue un ottimo Hurkacz che finora non ha avuto difficoltà nei turni di battuta, vincendo l'86% di punti con la prima. Lorenzo ha avuto la palla per il controbreak sul 5-4 (la prima concessa nel match da Hurkacz), ma il polacco è riuscito ad annullarla con un'ottima prima e ha poi chiuso il parziale al primo set point. Il terzo e ultimo set volge subito in favore del polacco, che sale immediatamente sul 2-0 mantenendo il vantaggio decisivo per passare il turno, anche perché sul 5-4 Musetti fallisce tre palle break che potevano prolungare il match.

Gli altri risultati

Matteo Berrettini non si ferma più e supera l'australiano De Minaur (15) in tre set. Holger Rune supera agevolente (3-0) Carballés Baena. L'australiano O'Connel batte il ceco Vesely (3-0). L'ungherese Fucsovics completa il match interrotto ieri per oscurità e vince contro lo statunitense Giron in quattro set.