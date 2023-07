Wimbledon, un super Berrettini domina De Minaur e vola al terzo turno

Continua il cammino positivo di Matteo Berrettini al torneo di Wimbledon. Il tennista romano supera l'australiano Alex De Minaur (n. 15) in tre set (6-3 6-4 6-4) e si qualifica per il terzo turno.

Se la vittoria nel derby italiano contro Sonego poteva essere considerato un indizio adesso siamo (quasi vicini) a una prova. Dopo mesi di infortuni e grandi difficoltà, Berrettini sta finalmente tornando ai suoi livelli. Probabilmente ci voleva l'aria di Wimbledon e i suoi amati campi in erba per guardarsi dentro e ritrovare entusiasmo, cuore e convinzione.

Praticamente ingiocabile al servizio, non ha ancora perso una battuta dall'inizio del torneo, il tennista romano sta migliorando colpo dopo colpo. Netti i progressi anche in risposta e soprattutto sul rovescio, i fondamentali storicamente più insicuri. Adesso l'italiano affronterà al terzo turno il vincente del match tra Alexander Zverev e il giapponese Watanuki, al momento impegnati sul Campo 2, con il tedesco nettamente favorito.

Buon approccio di Matteo che entra nella partita con un gran turno al servizio, tenuto a zero. Il tennista romano mette subito pressione in risposta e guadagna un break di vantaggio. Da 30-0 in favore di De Minaur, il game gira in favore di Berrettini che chiude alla prima palla break con un doppio fallo dell'australiano, che stenta a servire prime palle. Tante variazioni al servizio per Berrettini che continua a non dare punti di riferimento a De Minaur, tra i migliori in risposta nel circuito. Con grande facilità l'azzurro si porta 4-1 e ha anche tre possibilità per un doppio break ma l'australiano si salva e va 4-2. Sui game di servizio di Berrettini non si gioca e l'azzurro chiude il 1° set 6-3. Nel secondo parziale Berrettini va ancora a tutta e spreca una palla break anche nel primo gioco.

Al servizio game difficile anche per l'azzurro, che si salva due volte e poi fa il break del 2-1 . Adesso c'è grande equilibrio. I game sono molto combattuti ed entrambi concedono diverse palle break. A fare la differenza è soprattutto la prima palla, il vero punto di forza dell'italiano, che può chiudere 6-4 il secondo set. Nel terzo set i ritmi si abbassano un po'. De Minaur cerca di attirare l'azzurro nella sua ragnatela di colpi ma Matteo tiene benissimo il campo con una rinnovata rapidità negli spostamenti laterali. Il quinto game è quello decisivo. Berrettini recupera da 40-30 e con una splendida stop-volley di rovescio si porta sul 3-2 e servizio. L'australiano non riesce ad essere incisivo in risposta e all'azzurro basta mantenere il proprio servizio per chiudere 6-4, set e partita.