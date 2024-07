Wimbledon, Paolini-Krejcikova vale lo Slam: 0-1 | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La gara in diretta: 1° set

È arrivato il gran giorno di Jasmine Paolini che ha già riscritto la storia del tennis femminile italiano giungendo alla finalissima dello Slam di Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo. Ad attendere la toscana c'è ceca Barbora Krejcikova (numero 25 del ranking Wta) che in semifinale ha vinto a sorpresa contro la più quotata Elena Rybakina. L'azzurra è in uno stato di forma strepitoso e sta raggiungendo le vette più alte del suo livello da quando si è approcciata a questo sport: non a caso lunedì sarà la numero cinque del mondo, non a caso è la prima a raggiungere finale a Roland Garros e Wimbledon nella stessa stagione come capitò a Serena Williams nel 2016. Comunque vada sarà un successo ma, speriamo, che ci sia il lieto fine con la ciassifica ciliegina sulla torta.

1° game, la prima a servire, come detto, è la Paolini: la tensione si fa sentire, come è normale che sia, e subito due palle break per la Krejcikova (15-40). Con un dritto vincente c'è l'1-0 per la ceca.

giocatrici sono scese in campo alle ore 15 davanti al pubblico del Centrale: dopo qualche minuto di riscaldamento il via alla gara al meglio dei tre set. Il sorteggio è stato vinto da Jasmine che ha scelto di servire per prima.