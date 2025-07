Wimbledon, Sinner contro Martinez: chi è il prossimo avversario di Jannik e quando si giocherà la gara

Dopo le agevoli vittorie contro il connazionale Luca Nardi al primo turno di Wimbledon e l'australiano Aleksandar Vukic, Jannik Sinner si gode un giorno di riposo (ma si allenerà con il suo team) per prepararsi al meglio alla sfida di sabato 5 luglio contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp.

Chi è Martinez

Classe 1997, nato ad Alzira, lo spagnolo è entrato tra i primi 50 giocatori del mondo dopo aver vinto il suo primo titolo Atp Tour a Santiago del Cile nel febbraio 2022 e nella top 40 nel maggio 2022, prima di raggiungere il suo best ranking (numero 39) nell'ottobre 2024. Tra le vittorie più significative della sua carriera quella contro il numero 16 Bautista Agut a Kitzbuhel nel 2021 raggiungendo per la prima volta semifinale e finale, e il numero 8 Casper Ruud, ottenendo la vittoria più ampia della sua carriera quando ha raggiunto la finale di Estoril nel 2024. Tra i suoi colpi preferiti c'è l drop shot, la superficie preferita è la terra battuta anche se il torneo che gli dà più energie è l'Us Open che si gioca sul cemento americano.

I precedenti

Jannik Sinner ha incontrato Pedro Martinez una svolta volta nella sua carriera sulla terra rossa degli Internazionali di Roma nel 2022 con l'altoatesino che si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-4, 6-3. L'erba, come sappiamo, è una superficie particolare e ben diversa ma il numero uno del mondo parte ovviamente con i favori del pronostico. Al termine della gara contro Vukic, nella consueta intervista a bordo campo a Sinner è stata chiesta una battuta sul prossimo incontro. " Il mio team è già pronto, i terzi turni negli Slam sono importanti. In questo torneo ci sono già state diverse sorprese e bisogna rimanere concentrati, Mi sembra di essere a buon punto ma posso ancora migliorare un paio di cose ".

Dove vedere la gara

Se l'orario non è ancora disponibile ma sarà reso noto dagli organizzatori di Wimbledon

nel corso della giornata odierna, abbiamo detto che l'incontro si disputerà sabato 5 luglio. Tutti gli appassionati potranno vedere la gara in diretta tv sui canali Sky Sport, sull'app Sky Go e in streaming anche su Now Tv.