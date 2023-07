Wimbledon, Sinner piega Galan in 3 set e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale a Wimbledon. Il tennista altoatesino supera il colombiano Daniel Elahi Galan (n.85 ATP), in tre set col punteggio di 7-6 (4) 6-4 6-3.

Missione compiuta. Sinner prosegue la sua marcia sull'erba londinese, seppur con più difficoltà del previsto. Prima Cerundolo, poi Schwartzman e Halys, ora Galan. Un'autentica autostrada, quella che si è aperta nella parte bassa del tabellone, che Jannik pur senza brillare sta sfruttando a pieno. Un pizzico di fortuna ben gradita, che ovviamente non scalfisce per nulla i meriti di Sinner, perché nel tennis le partite vanno sempre vinte (qualsiasi sia l'avversario). Di sicuro la sconfitta choc al Roland Garros con Altmaier ha di fatto insegnato tanto all'azzurro. Contro Galan, il primo colombiano della storia agli ottavi sull'erba dei campi di Church Road, come nel turno precedente contro Halys, il numero uno italiano è vittima di troppi alti e bassi oltre ad un inconsueto nervosismo.

Il primo break gli riesce solo al 15° tentativo (un dato impietoso), sintomo anche del poco cinismo del Sinner di oggi. Giocatore dall'ottimo servizio e dalle grandi accelerazioni di dritto, il colombiano tiene benissimo il campo per i primi due set poi finalmente sale in cattedra Sinner. L'azzurro mette da parte le indecisioni e legittima la vittoria con un ottimo terzo set. Ai quarti ora lo aspetta il russo Roman Safiullin (n.92), che ha battuto in 4 set il canadese Shapovalov. Un altro avversario, almeno sulla carta nettamente alla sua portata, ma è bene che Jannik cominci a correre sul serio. Altrimenti la probabile sfida con Djokovic in semifinale sarebbe persa in partenza.

WONDERFUL JANNIK!



Sinner accede ai quarti di finale di @Wimbledon per il secondo anno consecutivo! Battuto Galan in tre set #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Sinner pic.twitter.com/n14TiPIXTv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 9, 2023

La partita

Serve prima Galan, abile ad uscire da una situazione complicata già al terzo game, quando annulla tre break point. Sul 3-2 per il colombiano anche Sinner soffre in battuta e si salva tre volte grazie a tre prime vincenti. L'azzurro non è brillantissimo e sembra soffrire un po' di tensione. Galan concede qualcosa al servizio e sotto da 15-40 con quattro punti consecutivi fa 6-5. Si va al tie-break. Tutto in equilibrio fino al 4-3 quando Sinner prende il comando del gioco e va 5-3. Un dritto in rete del colombiano consegna il primo set all'azzurro, che chiude 7-4. Ad inizio secondo set, Sinner ha un piccolo passaggio a vuoto e perde subito il servizio.

Back in the quarter-finals



No.8 seed @janniksin surges past Daniel Elahi Galan in straight sets, 7-6(4), 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/lCFE92PTEh — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Il colombiano dimostra di essere pienamente in partita e dopo aver annullato 5 palle break si porta sul 2-0. Con Galan al servizio sul 2-1 si gioca un altro game interminabile. Stavolta Sinner, quasi in preda a uno psicodramma, non riesce a sfruttare altre 3 palle break. Al 15° tentativo l'altoatesino conquista finalmente il break e aggancia l'avversario sul 4-4 poi sale 5-4. Il colombiano accusa il colpo e cede il secondo set 6-4. Le percentuali al servizio di Galan sono calate vistosamente e va subito sotto 2-0. Sinner è finalmente più libero di mente e lascia libero il braccio mentre il colombiano ha via via sempre meno convinzione. Sul 5-2 Galan annulla due match point ma non c'è più nulla da fare. Sinner chiude match e partita 6-3.