Wimbledon, Sinner "scappa" da Alcaraz: ecco come cambia la classifica Atp

Oltre alla storica vittoria di Jannik Sinner nel tempio del tennis, Wimbledon, e alla pioggia di milioni di euro che ha guadagnato vincendo lo Slam c'è un aspetto altrettanto importante e "matematico" che rende ancora più forte il primato del numero uno del mondo. La nuova classifica del ranking Atp, infatti, sorride all'altoatesino che allunga nei confronti dei suoi avversari ma soprattutto di chi gli sta immediatamente dietro, Carlos Alcaraz.

La nuova classifica

Dopo aver "resistito" egregiamente nei tre mesi di squalifica (in quel caso più per demeriti degli avversari), Sinner ha ottenuto quasi il massimo dei punti nei tornei più importanti come gli Internazionali di Roma (finalista), il Roland Garros (finalista) e soprattutto l'erba di Wimbledon dove ha ottenuto ben 1.600 punti (l'anno scorso si era fermato ai quarti di finale) mentre Alcaraz, vincitore lo scorso anno, ne ha dovuti lasciare per strada 700. Se prima del torneo la classifica vedeva Jannik primo con 10.430 punti e Carlos secondo con 9.300 punti, adesso il divario si è allargato nettamente con l'azzurro che ha 12.030 punti e lo spagnolo 8.600 punti, un vantaggio molto ampio di ben 3.430 punti.

La top ten mondiale

Il primato di Sinner, quindi, rimane immutato e ancora più solido: per lui inizia oggi la settimana numero 58 in testa al ranking Atp. Detto del numero 2, Carlos Alcaraz, al terzo posto mondiale si trova il tedesco Alexander Zverev che perde punti preziosi essendo uscito al primo turno e ora se ne ritrova 6.030. Quarto posto per l'americano Taylor Fritz che risale al quarto posto e conta 5.035 punti; al quinto c'è il britannico Jack Draper con 4.650 punti, sesto posto per Novak Djokovic (sconfitto in semifinale) con 4.130 punti. Al settimo posto si trova il nostro Lorenzo Musetti con 3.350 punti, all'ottavo sale per la prima volta l'americano Ben Shelton (best ranking) con 3.330 punti, nona posizione per il danese Holger Rune con 3.250 punti e decima posizione per il russo Andrey Rublev con 3.110.

La classifica degli italiani

Detto di Musetti, grande orgoglio e soddisfazione per Flavio Cobolli che arrivato ai quarti di finale scala cinque posizioni e raggiunge il suo best ranking, entrando nella top 20 al 18° posto con 2.360 punti. Al 37esimo posto ecco Lorenzo Sonego, 42esima posizione per Matteo Berrettini che ha subito dietro (43°) Matteo Arnaldi.

Al 58° posto del ranking troviamo Luciano, al 61° sale Mattia(best ranking) mentre Lucacompleta la top 100 mondiale con la posizione numero 93.