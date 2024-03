Gli interrogatori, l'udienza, le torture: cosa sappiamo dei killer di Mosca

A quarantotto ore dalla strage alla Crocus City Hall di Mosca, si infittisce la trama che mette insieme gli assalitori man man che gli arrestati interloquiscono con le autorità russe. Da ieri, nel sovrapporsi forsennato di notizie ufficiali e di post ufficiosi sui canali social, conosciamo sempre meglio i volti e le testimonianze di almeno quattro dei presunti terroristi di venerdì scorso.

I primi due a confessare in tribunale

La pubblicazione del video dell'orrore da parte del'Isis ha permesso oggi di incrociare i fotogrammi con i video degli interrogatori fatti agli assalitori nella foresta di Bryansk poco dopo la cattura. Di questi almeno tre sono riconoscibili nel video pubblicato dallo Stato Islamico. A Mosca, intanto, proseguono gli interrogatori: Dalerjon Mirzoev, uno dei sospettati, avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Lo riporta Ria Novosti, citando il servizio stampa del tribunale cittadino di Mosca. "Mirzoev, come parte di un gruppo armato organizzato, ha partecipato a una sparatoria contro cittadini della Federazione Russa che erano presenti nei locali degli edifici del municipio di Crocus. Dopo di che l'accusato ha appiccato il fuoco all'edificio del municipio di Crocus. Mirzoev ha ammesso la sua colpevolezza per intero", ha affermato il servizio stampa del tribunale. Il tribunale Basmanny di Mosca, riporta la Tass, ha quindi disposto l'arresto di Mirzoev. L'uomo è stato mostrato in tribunale con il volto tumefatto mentre sembra respirare con difficoltà.

La giudice Elena Lenskaja ha ordinato di adottare, nei confronti dell'imputato, una misura detentiva sino al prossimo "22 maggio". Nei confronti di Mirzoev e dell'altro imputato di procede per terrorismo. Entrambi rischiano l'ergastolo. Come già avvenuto con Mirzoev, la corte ha ordinato l'arresto anche di Saidakrami Rachabalizoda, il secondo sospettato che avrebbe confessato. Entrambi sono accusati di terrorismo e rischiano l'ergastolo secondo la legge russa. Nato nel 1994 in Tagikistan, Rachabalisoda ha detto di avere quattro figli.

I segni delle violenze e delle torture sul colpo dei terroristi

Intanto il media indipendente Meduza lancia l'accusa di torture ai danni degli arrestati: alcuni canali Telegram filorussi avrebbero, infatti, rilanciato alcuni fotogrammi scattati durante un interrogatorio mentre il sospettato viene torturato con delle scosse elettriche. Le immagini mostrano un uomo sdraiato sul pavimento con i calzoni abbassati e pare essere collegato a cavi elettrici di un dispositivo di comunicazione militare che le forze di sicurezza usano per torturare con scosse elettriche. La notizia si unisce a quella del taglio dell'orecchio a uno degli arrestati, poi costretto a mangiare la parte amputata.

Anche gli altri due sospettati in tribunale hanno mostrato sul volto e nel corpo i segni di percosse e torture. Uno di loro, presumibilmente il 19enne Mukhamadsobir Fayzov ieri ritratto in terra con un occhio chiuso e l'altro tumefatto dalle percosse è stato condotto in udienza con il camice da ospedale e in sedia a rotelle. Il diciannovenne sarebbe stato prelevato per essere interrogato direttamente dal reparto di terapia intensiva. Secondo il canale Telegram Baza, Fayzov era stato condotto in piena notte all'ospedale regionale di Bryansk.

Inizialmente è stato assegnato al reparto di pneumologia, ma da lì è stato trasferito in terapia intensiva.