Topolino in guerra: quel primato sul piccolo schermo

Prima emittente pubblica del mondo grazie alla radio. Ma anche prima emittente televisiva pubblica con la prima intervista in diretta e la prima diretta in esterni. La storia tv della Bbc inizia, come in diversi altri Paesi europei, nei primi anni Trenta. Del 1931 è la prima intervista live, a una cantante e attrice americana: Peggy o'Neil. Nel 1936 inizia la programmazione regolare dagli studi dell'Alexandria Palace di Londra: quattro ore al giorno in media tra il 1936 e il 1939.

Il primo grande evento è la diretta dell'incoronazione di Re Giorgio VI (il padre della Regina Elisabetta) nel maggio del 1937. Per l'occasione nella zona di Londra vengono venduti 9mila apparecchi televisivi. I televisori in attività prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale non raggiungeranno le 20mila unità: alcuni sono sistemati in bar e locali pubblici, gli eventi sportivi attirano centinaia di persone. Nel marzo del 1938 viene tramesso il primo incontro di rugby, Inghilterra-Scozia, il mese dopo la sfida di canottagio tra Oxford e Cambridge. Poi il primo match calcistico (ancora Inghilterra-Scozia) e sempre per il calcio la prima finale di FA Cup (Preston contro Huddersfield).

Il primo settembre del 1939, giorno di inizio della Seconda guerra mondiale, l'ultimo programma mandato in onda è un cartone animato di Topolino. Poi, alle 12.35 in punto, le trasmissioni vengono interrotte. Il timore è che i tedeschi individuino la zona da cui il segnale viene trasmesso e possano ricavarne indicazioni per bombardare la città.

Il 7 giugno del 1946, finita la guerra, la trasmissioni riprendono. Sugli schermi, in diretta, appare Jasmine Bligh, una delle tre presentatrici della Bbc. «Vi ricordate di me?», dice. Poi viene rimandato in onda il cartone animato che aveva concluso la programmazione sette anni prima.