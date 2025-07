Milano, occhio alla truffa della gomma a terra: così i ladri colpiscono in pieno giorno

A Milano è allarme per la ripresa di una vecchia truffa messa in campo dai malviventi per raggiare le ignare vittime: con la scusa di una gomma dell'auto rimasta a terra i criminali riescono ad avvicinarsi e a mettere a segno i loro colpi. Si tratta di un vecchio trucco, tuttavia ancora oggi riesce a incastrare alcune persone, ecco perché è importante conoscere questo metodo.

Le segnalazioni, come abbiamo detto, arrivano dal capoluogo meneghino, dove questo genere di truffa sembra aver ripreso piede. Il caso più ricente risale a poco tempo fa e a farne le spese è stata una coppia di turisti nicaraguensi. Gli stranieri in visita a Milano stavano facendo un giro in centro quando sono incappati nella banda criminale.

I due turisti viaggiavano a bordo di una Bmw X7 presa a noleggio quando si sono visti affiancare in strada da uno scooter. L'uomo a bordo del motorino ha fatto di tutto per attirare l'attenzione dalla coppia, poi, con modi gentili, ha detto al conducente di fare attenzione, perché una delle gomme era sgonfia e si trovava a terra. In parole povere, ha consigliato di fermarsi. Una soluzione che è parsa sensata anche ai due turisti, che hanno interrotto la marcia in zona piazza Cordusio. Tempo di fermare la vuttura a bordo strada che è comparso un secondo individuo (un complice del primo) con fare estremamente gentile si è proposto di aiutare nella sostituzione della ruota.

A quel punto per i ladri è stato tutto fin troppo semplice. Mentre i turisti si occupavano del cambio ruota insieme al nuovo venuto, l'altro sconosciuto ha aperto la portiera dell'auto e portato via tutto ciò che si trovava all'interno dell'abitacolo. In questa circostanza è stato portato via uno zaino che conteneva orologi, gioielli e altri accessori firmati.

Il tutto per un totale di qualche migliaia di euro.

Compreso l'inganno, i turisti si sono rivolti alle forze dell'ordine e del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale. Le indagini sono al momento ancora in corso.