La tv che vedremo

Le novità più interessanti arrivano dagli States. Tra i protagonisti della prossima stagione autunno/inverno della Rai ci saranno Whoopi Goldberg e Kevin Spacey. L'attrice americana, spesso in Italia, ha, addirittura, insistito per partecipare a Un posto al sole, di cui è fan: una ventina di puntate nel 2026 con un ruolo mistery per i 30 anni della soap napoletana. L'attore, dopo essere stato riabilitato dalle accuse di molestie sessuali, farà invece parte del cast di una sit-com di RaiPlay dal titolo Mini Market. Le due sorprese sono state annunciate ieri a Napoli alla presentazione dei palinsesti della televisione di Stato.

Tra le altre novità la speciale serata di Roberto Benigni che racconterà Pietro dal cuore del Vaticano. "Sarà un evento straordinario - spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi - in onda il prossimo dicembre in occasione della chiusura del Giubileo. Benigni si farà interprete e voce della figura di Pietro in un luogo di grande impatto visivo. Un'opera che incarna pienamente la funzione del servizio pubblico". Tradotto: la tv di Stato è bombardata dalle critiche riassunte nel concetto di Tele-Meloni, ma l'evento più importante è affidato a un attore non certo riconducibile alla maggioranza di governo. Del resto la linea editoriale spiegata dall'ad è presto detta: racconto del Paese in chiave pluralista, complessa, moderna e anche contraddittoria. Comunque, da settembre, gli spettatori si ritroveranno quasi tutti i loro programmi preferiti. Soprattutto il Festival di Sanremo: comunque vada la trattativa, molto complicata, con il Comune ligure - assicura l'ad Rossi - il Festival si farà, in qualunque città, anche non ligure.

Nella sostanza, l'impianto degli show d'intrattenimento rimarrà uguale a quello degli anni passati. E, quindi, da Tale e Quale a Ballando con le stelle, i weekend del primo canale saranno all'insegna di musica e danza. Uniche novità su Raiuno sono: la Domenica In corale con Gabriele Corsi che aiuterà Mara Venier nella conduzione; lo spostamento di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo al sabato pomeriggio; le due serate a settembre con Antonella Clerici Jukebox la notte delle hit.

Raidue, la rete che dovrebbe sperimentare, si presenta in autunno con un nuovo show dal titolo Freeze con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, con protagonisti vip che devono restare immobili. E poi Gli scatenati, con la conduzione dei The Jackal, alle prese con bambine e bambini. Ci sarà anche il raddoppio di BellaMa': oltre al pomeriggio, anche la domenica sera con Pierluigi Diaco. Mentre, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nella sperimentazione serale di queste settimane, bisognerà aspettare gennaio per avere di nuovo Ore 14 al giovedì sera. Altra novità è il cambio di conduzione di Boss in incognito alla cui guida arriva Elettra Lamborghini.

Su Raitre desta stupore il cambio di formula della Biblioteca dei sentimenti, una bella trasmissione che passa nelle mani di Maria Latella, mentre Greta Mauro viene dirottata verso Caffè Italia insieme a Pino Strabioli. Molti volti noti non troveranno spazio nel palinsesto, almeno fino a dicembre: Perego e Ventura (cancellato Citofonare Raidue per le gare di sci), Cattelan, Chiambretti (che torna però poi con Fin che la barca va).

Mentre per Barbara d'Urso, il cui possibile approdo aveva suscitato tanto rumore, non c'è ancora una decisione: forse arriverà nel 2026 con uno show del venerdì.

Per la fiction l'appuntamento più importante sarà quello con il nuovo Sandokan di Can Yaman e tutto il Commissario Montalbano in occasione del centenario della nascita del suo inventore Camilleri.