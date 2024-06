Il colpaccio del Nove, Amadeus condurrà La Corrida in autunno

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Nove punta in alto e per farlo scommette su uno storico format, La Corrida. Dal prossimo autunno in prima serata su canale Nove l'iconico programma ideato e condotto per anni dall'indimenticato Corrado tornerà in onda sotto la guida del nuovo volto di Discovery, Amadeus. La notizia è stata data in esclusiva da Sorrisi.com, il sito di Tv Sorrisi e Canzoni.

La Corrida sbarca sul Nove

Il 18 aprile scorso Amadeus ha definitivamente lasciato la Rai, firmando un contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni a Warner Bros Discovery, che lo aveva corteggiato per lungo tempo. Per dieci milioni di euro netti - ripartiti su quattro stagioni - Amadeus si appresta a diventare il volto di punta di canale Nove. Due mesi fa si era vociferato che al conduttore sarebbero stati affidati un quiz in fascia preserale, due show musicali in prima serata e la possibilità di testare nuovi format. Oggi, Sorrisi.com ha rivelato in anteprima quali saranno le trasmissioni affidate ad Amadeus: "Il suo primo programma di prima serata sarà una nuova edizione de "La Corrida", il papà di tutti i talent show che fu inventato da Corrado: la vedremo il prossimo autunno".

"La Corrida", la storia di un successo

Trent'otto anni dopo la prima puntata andata in onda su Canale 5 (era il 5 luglio 1986), lo storico programma "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio" si appresta, dunque, a ritornare sul piccolo schermo in una versione rinnovata rispetto a quella pensata e ideata da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni negli anni '70. Amadeus riceve il testimone da Carlo Conti, ultimo conduttore ad avere portato lo storico programma sul piccolo schermo tra il 2018 e il 2020 (su Rai1). Quella di riportare in auge iconici programmi del passato sembra essere una vera e propria tendenza e il successo ottenuto dalla nuova versione de "La ruota della fortuna", riportato in tv da Mediaset grazie a Gerry Scotti, lo dimostra.

Amadeus, nuovo quiz show sul Nove

Per quanto riguarda Amadeus e la sua nuova avventura lontano da Viale Mazzini, Tv Sorrisi e Canzoni è stato in grado di anticipare che il presentatore porterà a Discovery il format dei "Soliti Ignoti".

A partire dal prossimo autunno, infatti, su canale Nove andrà in onda il nuovodi Amadeus chiamato "", basato proprio sul popolare programma andato in onda su Rai1 fino allo scorso anno. La trasmissione farà concorrenza a "Reazione a Catena" su Rai1, il quiz show estivo condotto da Pino Insegno che si protrarrà, come lo scorso anno, fino a novembre inoltrato.