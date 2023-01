Addio a Gina Lollobrigida: gli appuntamenti speciali su Mediaset

Gina Lollobrigida ha scritto pagine importanti della storia del cinema italiano e continua a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento per chi si avvicina alla recitazione. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, come testimoniato dal grande affetto arrivato da ogni parte del mondo. Tanti riconoscimenti, grandi successi e una carriera da diva, una delle ultime del panorama mondiale. Mediaset ha deciso di dedicare alla stella di Sulbiaco una serie di appuntamenti speciali sulle proprie reti tra servizi speciali, film e un’intervista esclusiva.

L’omaggio di Mediaset a Gina Lollobrigida

Mercoledì 18 gennaio, subito dopo la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, su Canale 5 andrà in onda un contributo speciale del Tg5 a cura di Anna Praderio dedicato all’attrice scomparsa. Un modo per rendere il giusto omaggio a una donna in grado di conquistare Hollywood con la sua bellezza, la sua bravura e la sua straordinaria versatilità, che l’ha portata a condividere il set con stelle del calibro di Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn e Sean Connery.

Lunedì 23 gennaio sarà una giornata a tema “Lollo” per il canale Cine 34. Dopo la replica dello speciale TG5 a cura di Anna Praderio, in programma due film: alle ore 19.00 “Il grande gioco” di Robert Siodmak, alle ore 21.00 “Io, io, io… e gli altri” di Alessandro Blasetti. Nel primo, dramma del 1954, la Lollobrigida interpreta due personaggi e in uno di questi trasparisce un po’ dell’indimenticabile Bersagliera di “Pane, amore e fantasia”. Nel secondo, commedia, del 1966, condivide la scena con istituzioni della settima arte italiana: da Silvana Mangano a Walter Chiari, passando per Vittorio De Sica e Nino Manfredi, fino a Marcello Mastroianni.

Alle ore 23.00 Cine 34 presenterà una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show del 2015, con un’intervista esclusiva a Gina Lollobrigida. Tanti i temi toccati dall’attrice, a partire dalla famiglia: “La mia famiglia era convinta che io avrei fatto una carriera importante e per questo mi aiutarono. Commovente l’apporto e il sostegno. Io non credevo certamente di avere questa carriera”. Spazio anche al rapporto con Marilyn Monroe: “Quando ci siamo conosciute, nel 1954, lei non dormì dall’emozione. Era veramente modesta. Poi siamo diventate amiche. Marilyn era straordinaria. Quando l’ho conosciuta era una donna che cercava l’amore e non l’ha mai trovata. L’ho vista piangere, mi ha fatto molto male”.

Infine, a chiudere la serata – alle ore 23.30 – il dramma sentimentale “Venere Imperiale” di Jean Delannoy, che fruttò alla “Lollo” i due massimi riconoscimenti del cinema italiano, ovvero il David di Donatello e il Nastro d’argento. Nel film interpreta Paolina Bonaparte, sorella prediletta di Napoleone e amante della bella vita.