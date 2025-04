Addio a Priscilla Pointer, storica attrice di soap opera

A sinistra Priscilla Pointer insieme a Victoria Principal sul set di Dallas

Ascolta ora 00:00 00:00

È lutto nel mondo del cinema e della tv per la scomparsa della famosa attrice Priscilla Pointer, apparsa per anni nella celebre soap opera ‘Dallas’ e non solo. Se n'è andata lunedì 28 aprile all'età di 100 anni in una casa di cura a Ridgefield, nel Connecticut.

L'annuncio

A dare notizia della morta è stata sua figlia Amy Irving: “ Priscilla Pointer, acclamata attrice televisiva e cinematografica, e madre di David, Katie e Amy Irving, è morta pacificamente nel sonno all’età di 100 anni, sperando di scappare con i suoi due mariti adoranti e i suoi molti cani. Sicuramente ci mancherà ”. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe deceduta all’interno di una struttura dove era ricoverata nella giornata di lunedì 28 aprile. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, probabilmente per l’età avanzata.

La carriera

L'attrice aveva recitato nella parte della madre della sua vera figlia Amy Irving in ‘Carrie’ ma era stata la moglie di una delle due famiglie rivali in ‘Dallas’ interpretando Rebecca Barnes Wentworth. Tra le altre serie tv a cui aveva preso parte la Pointer si ricorda anche ‘China Smith’.

Gli altri film

Oltre a "Carrie", è apparsa in altri sei film insieme alla figlia Amy Irving, tra cui "Accordi sul palcoscenico" (1980), "Competition" (1980), "Micki e Maude" (1984) di Blake Edwards, "Il potere magico" (1987, diretto dal figlio David), "Prova di forza" (1990) e "Carried Away" (1996). Nel corso della sua carriera, ha interpretato anche le madri di Diane Keaton in "In cerca di Mr. Goodbar" (1977), di Sean Penn in "Il gioco del falco" (1985) e di Kyle MacLachlan in "Velluto blu" (1986).

In televisione, è ricordata, come detto, per il ruolo di Rebecca Barnes Wentworth, madre del personaggio di Victoria Principal nella serie cult "Dallas" durante i primi anni '80. Negli anni '60 e '70 Pointer è stata un'importante figura teatrale, lavorando a Broadway con la compagnia del Lincoln Center, sotto la direzione del primo marito, Jules Irving, e di Herbert Blau. I due, insieme all'attrice Beatrice Manley, avevano fondato nel 1952 il San Francisco Actor's Workshop.

La vita privata

Dopo la morte improvvisa di Jules Irving per un attacco cardiaco nel 1979, Pointer sposò nel 1981 Robert , attore e socio produttivo del marito, con cui aveva iniziato a lavorare da giovane. La coppia recitò spesso insieme, anche in "Micki e Maude" e "Fino all'inferno" (1999). Symonds è morto nel 2007.