Alberto Angela torna in tv: "Parleremo di sesso, ma no agli argomenti gender"

Alberto Angela torna in tv a dieci mesi di distanza dalla scomparsa del padre, Piero Angela. Lo fa con un programma nuovo, che raccoglie l'eredità di Superquark ma si è evoluto nel segno del passaggio generazionale tra padre e figlio. Così è nato Noos - L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica, che andrà in onda su Rai 1 da giovedì 29 giugno in prima serata. L'idea è nata da Piero e Alberto Angela insieme, prima che l'amato conduttore se ne andasse. " Volevamo che in tv ci fosse ancora un programma di divulgazione scientifica", ha raccontato Alberto Angela al Messaggero, ricordando il difficile momento vissuto dopo la morte del padre: "Dopo, mi sono preso un po' di tempo per pensarci, e quando ho deciso di andare avanti il primo a saperlo è stato il presidente Mattarella. Ma il nome Superquark era e resterà per sempre di Piero Angela" .

L'eredità di Piero Angela

La morte di Piero Angela ha segnato profondamente la famiglia e i figli e solo dopo la sua dipartita Alberto Angela ha compreso a pieno l'eredità lasciata dal padre a lui e al pubblico: " Negli Anni Settanta, per esempio, ha affrontato il tema ambientale - che nessuno considerava - e ha scritto libri su questioni che mi sembravano quasi lunari: perché bisogna fare più figli, ti amerò per sempre, a cosa serve la politica... Solo adesso che non c'è più ho messo a fuoco: era la sua eredità. Il bagaglio per il futuro". Le foto, i libri, i filmati girati negli anni sono il lascito che Piero Angela ha lasciato a tutti: " Ho capito meglio quanto papà guardasse lontano" .

A colpire è il racconto fatto da Alberto Angela sulle ultime volontà del padre che, nonostante la malattia fosse agli sgoccioli, ha voluto pianificare anche il suo addio. " Papà anche nel distacco ha programmato ogni cosa", ha rivelato il figlio: "L'ultimo progetto, la registrazione della sua musica al pianoforte, il messaggio per il pubblico dettato a me e a mia sorella, poche ore prima di andarsene, quando aveva difficoltà anche a parlare ".

Come sarà il nuovo programma di Alberto Angela