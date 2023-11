Un allievo a rischio, un assente in studio: le anticipazioni di Amici 2023

È stata registrata ieri, giovedì 9 novembre, una nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 12 novembre alle 14 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile, tra sfide, assenze e tantissime esibizioni. Come sempre, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si esibiranno con performance di ballo e di canto a centro studio per cercare di difendere la loro maglia e proseguire la corsa verso il serale.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Stando alle anticipazioni, nella puntata di domenica pomeriggio non è previsto alcun eliminato. Immancabili, però, le sfide di canto e di ballo giudicate da professionisti esterni al talent. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi; ultimo in classifica, invece, sarebbe arrivato Matthew (anche lui allievo di Zerbi). Proprio per questo, infatti, il cantante la prossima settimana dovrebbe andare in sfida. Per quanto riguarda la gara di ballo, a guadagnare il primo posto sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Celentano); l’allievo di Emanuel Lo, Elia, sarebbe arrivato nuovamente ultimo.

Ma non è finita qui, perché anche in questa settimana, i ballerini si sono cimentati nella gara “La mia storia”, provando a realizzare una coreografia sul proprio vissuto. Così, sono stati indicati Kumo, Elia, Chiara e Giovanni. Ad esultare sarebbe stato proprio l’allievo di Emanuel Lo, Kumo. Spazio anche al canto, infatti, nella puntata che andrà in onda domenica è stata introdotta una nuova sfida, una gara di scrittura. A sfidarsi sono stati Holy Francisco, Mida e Petit; i tre sarebbero stati giudicati da un’ospite d’eccezione, Giordana Angi, che avrebbe premiato Petit.

Un allievo assente e gli ospiti dell’ottava puntata

Nel corso della puntata, secondo le anticipazioni, un allievo non sarebbe stato presente in studio. Stiamo parlando del ballerino di Emanuel Lo, Simone, che già nel corso della settimana aveva mostrato qualche incertezza sulla sua permanenza all’interno della scuola, dopo essere stato richiamato per alcune lamentale relative a come Anbeta aveva giudicato la sua performance. Al ballerino, infatti, era stata sospesa la maglia; è probabilmente riconducibile a questo la sua assenza in studio.

Ospiti d’eccezione dell’ottava puntata del pomeridiano: Rkomi e Irama, che canteranno il loro pezzo, Hollywood. Tommaso Paradiso e Rossella Brescia sono stati chiamati, invece, per giudicare le gare di ballo e di canto. Per valutare la gara di scrittura dei cantanti è arrivata la cantante ed ex allieva di Amici, Giordana Angi. E ancora, in studio anche parte del cast del musical Mare Fuori, tra cui l’ultimo vincitore di Amici, Mattia Zenzola e Maria Esposito che nella serie interpreta Rosa Ricci.