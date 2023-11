Samuspina abbandona la scuola di Amici. Cosa c'è dietro alla rinuncia

È tempo di addii nella scuola di Amici. Stiamo parlando di un allievo di Anna Pettinelli, il cantante Samuspina, al secolo Samuele Spina. L’allievo ha deciso di interrompere il suo percorso all’interno del talent di Canale 5, subito dopo la puntata andata in onda domenica 5 novembre. Il motivo? Il cantante pensa che quella di Amici non sia la sua strada. A dare sostegno al 23enne, la padrona di casa, Maria De Filippi, che come sempre si mostra comprensiva ed una seconda mamma nei confronti dei ragazzi che cercano di inseguire il loro sogno.

La decisione di Samuspina

Tutto è accaduto nella puntata andata in onda domenica 5 novembre, quando dopo l’esibizione nella gara cover - in cui Samuspina si è classificato ultimo - il 23enne ha avuto un momento di sconforto. “Oggi è stata una tragedia, sotto la sufficienza. O capisce perché è qui oppure è meglio che non ci stia” , aveva affermato Rudy Zerbi dopo la performance del cantante. Parole che indubbiamente hanno fatto riflettere Samuele che ha subito detto, sfogandosi con i compagni: “Non ho la testa, l'ho persa. Non ho mai provato così tanta vergogna in vita mia” .

Da lì a breve, è probabilmente arrivata la decisione del concorrente di lasciare la scuola. Così, prima ha parlato con Maria De Filippi e poi ha chiesto un confronto con la sua insegnante, Anna Pettinelli, e la sua vocal coach, Lalla Francia. In studio, dinanzi a loro, il 23enne ha subito spiegato il disagio che stava vivendo negli ultimi giorni all’interno del talent: “Io quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato con tutti i vocal coach molto bene. Ma ci sono dei momenti in cui non mi sento me stesso e non mi sento nel contesto giusto. Non vorrei che passasse un’immagine così di me, le cover per me sono un tasto dolente” , ha confessato il cantante.

L’intervento di Maria De Filippi

È a questo punto che è intervenuta Maria De Filippi in soccorso dell’allievo per far comprendere al meglio il suo punto di vista: “Scusami Samu se ti aiuto, abbiamo parlato e so cosa vuoi dire” , ha subito detto la padrona di casa. Poi, ha continuato: “Lui entra con tanti inediti, che vanno bene nelle radio. Non ha mai studiato canto e si ritrova ogni settimana a fare delle cover. Questo ‘ci vuole tempo’ crea il suo disagio, in quanto crede che questo ‘tempo’ non ci sia. Non nascondiamoci dietro a un dito, tutti andiamo a leggere cosa scrivono su di noi sul web. Lui è sensibile a questo. Questo lo fa star male” .

Ma non è finita, perché la conduttrice ha proseguito, cercando di aiutare ulteriormente l’allievo affinché non passasse un messaggio sbagliato: “Questo non gli consente di essere concentrato su ciò che gli piace. Lui riconosce l’importanza dello studio e vuole studiare. Ma riconosce il disagio che prova ogni settimana qui. La sua generazione è una generazione che nasce sui social e che pubblica sui social le proprie canzoni, anche senza avere una casa discografica e senza aver studiato” . Infine, Maria ha comunicato l’intenzione di Samuspina di lasciare la scuola.

La reazione di Anna Pettinelli