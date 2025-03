Amici, Amadeus confermato tra i giudici. Con lui Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende il via domani la nuova edizione del serale di Amici di Maria de Filippi con una grandissima novità: in giuria ci sarà Amadeus, che avrebbe ottenuto una deroga speciale da Discovery per partecipare al programma che va in onda su Canale5, nonostante pare abbia un contratto di esclusiva per 4 anni. Lo scorso anno, il conduttore ha lasciato la Rai per approdare sul Nove, rete di Discovery che annoverava già Fabio Fazio tra i suoi talenti. Lo sbarco su una rete minore non è stato sfavillante per Amadeus, costretto a fare i conti con lo share basso come non gli accadeva da tempo. Così, il passaggio su Canale5 ad Amici, che è da sempre uno dei programmi primaverili più visti della televisione italiana, potrebbe anche fungere come volano per portare su Nove qualche telespettatore.

Non è la prima volta che Amadeus sbarca in Mediaset. Sotto l'egida del Biscione ha già lavorato. Anzi, nell'azienda fondata da Silvio Berlusconi ha mosso i suoi primi passi alla fine degli anni Ottanta, conducendo su Italia Uno diversi programmi musicali, compreso il Festivalbar. Resta in Mediaset fino al 1999 per poi approdare in Rai ma nel 2006 torna al Biscione ed è proprio qui che conosce la donna che poi diventerà sua moglie, Giovanna Civitillo. Resta appena due anni in questa sua parentesi Mediaset prima di tornare da "mamma" Rai nel 2008 dove è rimasto fino al 2024 ininterrottamente, con 5 edizioni di enormi successo del festival di Sanremo.

Ora farà parte della giuria del programma di Maria De Filippi con Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario. La sua esperienza come direttore artistico maturata a Sanremo è un patrimonio enorme da mettere al servizio delle nuove generazioni di cantanti e artisti, che hanno già avuto modo di apprezzarlo quest'autunno quando Amadeus ha partecipato in veste di giudice per una puntata del pomeridiano di Amici. Un'esperienza che rispecchia a pieno gli obiettivi che da sempre si è posto Amici.

A maggio, inoltre, il conduttore tornerà in onda sul Nove con un nuovo programma di prime time ispirato al format britannicoe nelle settimane successive con un nuovo access. Saranno settimane dense di lavoro e di impegni per il conduttore, che dovrà effettuare numerose trasferte a Roma per partecipare al programma di Canale5, che viene registrato dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios.