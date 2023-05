Amici, tutto sulla finale 2023: ospiti, finalisti e cosa si vince

Tra poche ore uno tra Isobel, Angelina, Mattia e Wax alzerà la coppa di Amici di Maria de Filippi. Il talent di Canale 5 è arrivato all'epilogo e tutto è pronto per la finalissima, che per l'occasione sarà rigorosamente in diretta. Archiviato l'Eurovision, che ha costretto la produzione a fare slittare la puntata conclusiva di un giorno, Amici torna in prima serata con le ultime emozionanti sfide, che porteranno all'assegnazione dei premi in palio e alla vittoria di uno dei quattro finalisti.

Amici, chi sono i quattro finalisti

A contendersi il titolo sono la ballerina Isobel (team Celentano-Zerbi), la cantante Angelina Mango (team Cuccarini-Lo), il danzatore Mattia Zenzola e il rapper Wax, entrambi del team Arisa-Todaro. I quattro giovani talenti sono arrivati alla finale superando sfide, ballottaggi e mettendo in campo tutte le loro doti e ora si giocano il tutto per tutto nella serata conclusiva. Come lo scorso anno, Isobel, Mattia, Wax e Angelina si sfideranno a colpi di manche e il pubblico con il proprio voto deciderà chi fare passare alla fase successiva fino al ballottaggio conclusivo.

Mattia Zenzola non è nuovo al pubblico di Amici. Il danzatore partecipò già lo scorso anno, ma fu costretto a lasciare a un passo dalla finale a causa di un grave infortunio. Originario di Bari, 18 anni, Matteo è tornato nella scuola per mantenere la promessa fatta a Raimondo Todaro di non arrendersi mai. Isobel ha invece dovuto seguire un corso di Italiano prima di poter partecipare ai casting, che ha superato brillantemente. La 19enne australiana ha iniziato a ballare a soli tre anni e quando ne aveva solo quattordici è stata premiata in Australia come danzatrice dell'anno. Angelina Mango è invece la più grande dei quattro allievi in finale e ha dalla sua il favore dei pronostici. Diplomata al liceo artistico, la musica l'ha accompagnata fin dalla culla grazie ai genitori il cantante Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar. Wax, al secolo Matteo Lucido, arriva ad Amici con l'appoggio dei social dove è già conosciuto e nella scuola si mette in mostra per talento e anche per qualche polemica. Il suo inedito è uno dei più ascoltati in rete.

Gli ospiti della finale

Sugli ospiti della finale di Amici di Maria De Filippi c'è il massimo riserbo, ma si mormora che le sorprese non mancheranno. In studio ci sarà sicuramente l'ultimo vincitore di Amici Luigi Strangis, che passerà il titolo al vincitore di quest'anno. Con lui potrebbe esserci Matteo Romano, che a Sanremo 2022 ha spopolato con "Virale", vista la recente uscita del loro singolo "Tulipani blu".

Gli altri premi di Amici

Il titolo di vincitore di Amici non è l'unico premio che viene assegnato nel corso della finale. L'allievo che si aggiudicherà la coppa porterà a casa anche un premio in gettoni d'oro di 150mila euro, ma ci saranno anche altri riconoscimenti come già avvenuto nella passata edizione. Nel corso della serata sarà decretato anche il vincitore di una delle due categorie non vincente - ballo o canto - al quale andrà un premio di 50mila euro in gettoni d'oro. Importante anche il premio della critica (assegnato da una giuria composta da principali testate cartacee e web), che consegnerà all'allievo vincitore 50mila euro in gettoni d’oro. E poi ancora i premi degli sponsor, Tim che assegna 30mila euro in gettoni d'oro e Oreo (20mila euro in gettoni d'oro). Infine, uno dei cantanti di quest'anno si aggiudicherà il premio radiofonico per l'inedito più trasmesso.