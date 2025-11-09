Andrea Delogu, cosa dovrà fare per tornare in gara a Ballando con le Stelle

Per la seconda settimana consecutiva Andrea Delogu non si è esibita sul palco di Ballando con le Stelle: profondamente addolorata per la tragica scomparsa del fratello Evan, la presentatrice ha comunque deciso di non abbandonare il programma e di prolungare il periodo di pausa preso a causa del lutto ancora per qualche giorno.

Poco dopo l'esibizione-spareggio tra la signora Coriandoli e Nancy Brilli, è stata Milly Carlucci ad annunciare ai telespettatori a casa in che modo la Delogu potrà rientrare in gara. La conduttrice dello show, infatti, ha convocato Nikita Perotti, il maestro di ballo con cui fa coppia Delogu, per spiegare che cosa accadrà in occasione della prossima puntata di Ballando.

La conduttrice ha mandato ancora una volta la propria solidarietà a Delogu, anticipando quale prova lei e il suo compagno di ballo dovranno affrontare e superare il prossimo sabato 15 novembre per poter essere riammessi in gara. "Rientrerà attraverso uno spareggio a inizio puntata" , ha spiegato la presentatrice, "ci sarà uno spareggio tra le due coppie che sono finite in fondo alla classifica".

Ciò significa, quindi, che Andrea Delogu e Nikita Perotti torneranno dunque in pista per misurarsi contro Beppe Convertini e Veera Kinnunen e contro la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale. "Si tratta di una sorta di ripescaggio, sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo, bacio Andrea" , ha spiegato Milly Carlucci dinanzi alle telecamere di Rai1. Il confronto sarà deciso non dal giudizio della giuria, ha inoltre precisato la padrona di casa, bensì dai voti del pubblico a casa e dalle card social.

La conduttrice tornerà a esibirsi quindi dopo due settimane di assenza, ma sarà immediatamente a rischio eliminazione, cosa che accadrebbe qualora perdesse lo spareggio annunciato dalla Carlucci.

Una decisione, quella presa dalla produzione, in linea con le norme del programma, le quali prevedono che ogni situazione venga valutata singolarmente a seconda delle motivazioni alla base del forfait: in questo caso, come era stato ampiamente annunciato dopo la diffusione della notizia del terribile lutto, l'intenzione era quella di concedere alla Delogu tutto il tempo necessario senza esercitare alcuna pressione per anticipare i tempi del ritorno sul palco.