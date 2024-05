Arisa cade in diretta da Fiorello. Poi la rivelazione: cosa è successo davvero

"Solo con Arisa poteva accadere tutto ciò, il bello della verità". Rosario Fiorello ha commentato così quanto avvenuto questa mattina durante la penultima diretta del suo programma Viva Rai2!. Arisa è stata ospite della trasmissione mattutina, ma durante l'esibizione è prima cascata a terra salendo sul red carpet posizionato davanti al glass di Fiorello, poi si è dimenticata le parole del suo nuovo brano. Un disastro completo studiato, in realtà, a tavolino.

Arisa, cosa è successo da Fiorello

L'ospitata di Arisa da Fiorello è stata un successo. Rosalba Pippa è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano sia per la sua voce sia per la sua personalità. A Viva Rai2!, dunque, non poteva che fare breccia nel cuore del pubblico presente al Foro Italico e dei telespettatori, ma la sua esibizione dal vivo è diventata virale sui social network a causa della caduta della cantante proprio durante la performance. Arisa stava cantando il suo nuovo singolo e era accompagnata dai ballerini di Luca Tommassini quando, appena salita sul red carpet, è inciampata a causa delle ingombranti scarpe con la zeppa. Il ballerino Tommaso Stanzani l'ha sostenuta, ma pochi passi dopo Arisa è di nuovo inciampata e questa volta è caduta rovinosamente a terra trascinando con sè anche Stanzani.

Le parole di Fiorello su Arisa

La cantante si è rialzata con l'aiuto degli altri ballerini e l'esibizione è proseguita, ma Arisa si è dimenticata le parole del testo del suo brano e la performance si è chiusa nel peggiore dei modi. "Ragazzi, è successo di tutto. Era la prima volta che cantavo questo pezzo, esce il 10 maggio e me lo sono dimenticato", ha commentato ridendo Arisa prima di entrare nel glass e parlare con Fiorello e Biggio. E a quel punto Fiorello non si è trattenuto: "Arisa tu sei vera, autentica, unica, splendida. La caduta che hai fatto, incredibile. Luca Tommassini, come hai fatto per fare una caduta così da sembrare vera? Io ero là, ho detto: è caduta. E Luca mi fa: no, no, ma è tutto fatto apposta. Arisa tu sei meravigliosa, sei verissima. Io non mi sono mai ricordato nessuna parola di nessuna canzone sin dai tempi delle elementari".

Il video virale, la confessione di Tommassini

Mentre il video è diventato virale sul web, a spiegare cosa è davvero successo al Foro Italico è stato il coreografo Luca Tommassini, che su Instagram ha svelato il retroscena legato alla caduta di Arisa durante l'esibizione: "La perfetta esibizione, era tutto studiato! La caduta? Più brava di quello che mi aspettassi, sembrava vera! Altro che stuntman... stuntwoman!".

E, neanche a dirlo, il video del coreografo ha fatto il pieno di like e commenti divertiti.