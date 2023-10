“È armonicamente inesistente…”. La stoccata di Morgan al brano di Annalisa

Scoppia la polemica alla prima puntata di X Factor. Diciamo con molta franchezza che eravamo già pronti ad una delle uscite di Morgan, ma Castoldi ha già battuto un record, regalandocene una delle sue sin dalla prima puntata. Proprio ieri sera, infatti, è andato in onda il primo appuntamento con i live del talent show targato Sky condotto per il secondo anno di fila da Francesca Michielin. Tre i giudici che sono stati riconfermati, Ambra Angiolini, D’Argen D’amico e Fedez (nonostante i problemi di salute), la new entry, invece, è stata proprio Morgan (al secolo Marco Castoldi). Tuttavia, proprio quest’ultimo si è reso protagonista con una battuta che ha già innescato la polemica.

Morgan e la frecciata ad Annalisa

Tutto si è scatenato a partire da una delle assegnazioni di Ambra Angiolini ad uno dei concorrenti della sua squadra, Matteo Alieno Pierotti. Stiamo parlando di uno dei brani più famosi del momento, Bellissima di Annalisa. Il giovane l’ha eseguita in una versione inedita, più armonica, meno pop e minimale. Una volta ultimata la performance, il primo ad esprimere la sua opinione è stato Fedez che ha subito spiegato di non aver apprezzato l’esibizione: “Non mi è piaciuto che tu abbia cambiato la melodia di questa canzone, non sei riuscito a migliorarla e quindi non mi è piaciuto” , un commento assolutamente personale che non ha per nulla messo in dubbio l’efficacia del brano dell’ex allieva di Amici.

Esattamente il contrario di quello che ha fatto Morgan, che è intervenuto scagliandosi contro il brano di Annalisa: “Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata” . Ma non è finita qui, perché alla fine non contento ha concluso: “Quella canzone è armonicamente inesistente” .

La risposta del produttore di Bellissima