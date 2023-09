"Se fai così mi sminuisci". Primo scontro tra Morgan e Ambra a X Factor

La nuova stagione di X Factor 2023 è cominciata con il botto. Al banco dei giudici ci sono state le prime scintille tra Morgan e Ambra Angiolini, che quest'anno sono seduti l'uno al fianco dell'altra. A metterli subito in disaccordo è stato il giovane Edoardo Brogi, che alle audizioni si è presentato con il brano "Stolen Dance", rivisitato con una barra in italiano scritta da lui.

Edoardo è stato il primo cantante a salire sul palco di X Factor dando ufficialmente il via alla nuova edizione del talent di Sky e subito ha acceso lo scontro tra Ambra e Morgan. Durante l'esibizione, mentre Brogi cantava, il nuovo giudice ha subito mostrato di non apprezzare particolarmente le movenze di Edoardo - facendolo notare a più riprese a Dargen - e a fine performance lo ha sottolineato senza troppi giri di parole: " Con queste mossette ormai siete tutti uguali" . Anche Fedez non è apparso entusiasto della prova del giovane e Ambra si è subito scaldata.

Cosa è successo in studio

" C'è della bellezza e l'idea ", ha cominciato a spiegare la giudice, al suo secondo anno dietro al bancone di X Factor. " Voi avete avuto una diffidenza per una questione che in realtà... la voce ce l'ha. C'è un po' di ipocrisia in questo solo perchè è bello ". Morgan ha provato a interrompere la collega, dicendole che aveva ragione e a quel punto la Angiolini è sbottata e i toni si sono alzati. " No, ma io non voglio la ragione ", ha esclamato l'attrice, mentre Morgan cercava di spiegarsi e lei proseguiva: " No, se fai così mi sminuisci, parliamo di musica! ".